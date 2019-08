Definitief vonnis monstertruckdrama laat langer op zich wachten

De slachtoffers van het monstertruckdrama in Haaksbergen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Een definitief oordeel van de rechter in deze langslepende zaak laat waarschijnlijk nog minstens een half jaar, tot mogelijk een jaar, op zich wachten.

Nadat monstertrucker Mario D. eerder tot tweemaal toe tot vijftien maanden celstraf was veroordeeld, ging zijn advocaat Rob Oude Breuil in cassatie. Als een soort laatste strohalm. Zolang er nog geen definitief oordeel van de rechter ligt, hoeft Mario D. niet de cel in.

Vijf jaar geleden

Het is volgende maand exact vijf jaar geleden dat zich - tijdens een stuntshow op een parkeerterrein in het centrum van Haaksbergen - een monstertruck het publiek in boorde. De trieste balans: drie doden, onder wie een kind, en tientallen gewonden.



Toen Mario D.'s advocaat juni vorig jaar in cassatie ging, verwachtte hij dat het circa een jaar zou duren voordat er een beslissing zou komen van de Hoge Raad. Intussen is dat jaar ruimschoots voorbij, maar ligt er nog altijd geen besluit.

Standpunten toegelicht

Volgens advocaat Desirée Greven, die het cassatieverzoek juridisch begeleidt, heeft ze pas onlangs bericht hierover gekregen van de Hoge Raad. Die moest eerst het dossier van het gerechtshof binnen krijgen, en dat liet wat langer op zich wachten dan gedacht.

De raadsvrouw krijgt nu zestig dagen de tijd om haar zogenoemde schriftuur op te stellen: in dit schriftelijke stuk licht de verdediging haar standpunten toe waarom het vonnis van de lagere rechter onjuist zou zijn.



Geen vaste termijnen

Vervolgens krijgt de advocaat-generaal van de Hoge Raad de mogelijkheid hierop te reageren. Daarna pas neemt de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land, een besluit of de zaak eventueel wordt terugverwezen naar het gerechtshof.

"Hoe lang dit duurt? Een half jaar? Nou, dat zou al snel zijn", aldus Desirée Greven. Of de zaak daarmee niet veel langer duurt dan het jaar zoals aanvankelijk verwacht? "Hier staan nu eenmaal geen vaste termijnen voor."

Geen gevolgen slachtoffers

Volgens letselschadespecialist Yme Drost, die enkele tientallen slachtoffers juridisch bijstaat, heeft het voor de gedupeerden geen gevolgen dat de beslissing van de Hoge Raad langer op zich laat wachten. "Uiteraard zijn er mensen die vinden dat het recht nu eindelijk eens z'n beloop moet hebben, maar de meeste slachtoffers - zoals ik ze ken - reageren eigenlijk vrij berustend. Ze kunnen het proces immers toch niet versnellen. Daar komt bij dat het gerechtelijk vonnis niet van invloed is op de afwikkeling van procedures rond smartengeld. Die verloopt voorspoedig."