Voormalig baasje gedumpte bulldog: "Toen ik het hoorde, sloegen de stoppen door"

"Toen we weer terug in Groningen waren, vernamen we via de media dat er in Hengelo een witte Engelse bulldog aan een boom was gebonden. En wat zagen we? Het was Diego, de hond die wij na vijfenhalf jaar naar een 'goed thuis' hadden gebracht. Dan knap je", vertelt het oude baasje van de hond.

Maandenlange zoektocht

Vijfenhalf jaar maakte Diego onderdeel uit van het Groningse gezin. Maar omdat wegens werk en een kind de hond niet meer de verdiende aandacht kon krijgen, besloten de baasjes een nieuw thuis voor het beestje te zoeken. "We hebben maandenlang naar een nieuw baasje gezocht. Meerdere mensen hebben we afgewezen, gewoon omdat het niet goed voelde."

Totdat een Hengeloër zich vorige week via Marktplaats bij de Groningers meldde. "We hebben uitgebreid contact gehad. Het voelde goed, hij stelde veel vragen over de hond. De man was echt geïnteresseerd in Diego."

De beste oplossing

Het stel is eruit: Diego gaat naar Hengelo. Dat is voor de hond de beste oplossing. Althans, zo lijkt het. "Hij zou de hond eerst bij ons komen ophalen, samen met iemand die hem kon brengen. Door een onduidelijke reden had hij geen vervoer meer en vroeg hij ons om Diego te brengen. Daar stemden we mee in, want dan konden we direct zien waar de hond terechtkwam."

Ook in de woning van de Hengeloër voelt alles nog goed. "Er was niets aan de hand, Diego ging naar direct hem toe. Er was een klik", beschrijft de Groninger.

Donderslag bij heldere hemel

Dat het een paar uur later heel slecht gaat met Diego, komt dan ook als een donderslag bij heldere hemel. "Hij was helemaal niet ziek toen we hem achterlieten. Toen wij weer in de auto stapten, had de hond nog een flesje water gedronken."

"Hoe kan het dat zijn toestand even later zorgwekkend is? Er is iets in tussentijd gebeurd. Dat kan niet anders. Maar ik wil het niet eens weten", vermoedt de voormalige baas.

Geen aangifte mogelijk

De Groningers bellen direct de politie en dierenambulance als zij zien hoe het met Diego is. Omdat de twee geen baasjes meer van het dier zijn, kunnen de politie en dierenambulance niet veel met het belletje.

Neemt de familie zichzelf iets kwalijk? "Dit soort dingen neem je jezelf kwalijk. Dat vreet aan je. Dit is verschrikkelijk. Ik heb geen contact meer met de Hengeloër gehad. Ik moet hem ook zeker niet tegenkomen. Dit doe je gewoon niet."

De dierenambulance Hengelo meldt dat het inmiddels naar omstandigheden weer goed gaat met Diego.

De Hengeloër, die de hond een nieuw thuis zou bieden, was niet bereikbaar voor commentaar.