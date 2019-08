Verkoop Kolkschool in Almelo op losse schroeven door procedurefout

Het is nog maar de vraag of de verkoop van de Kolkschool in Almelo doorgaat. De verkoop was, op het zetten van de handtekeningen na, zo goed als rond. De gemeente Almelo zet de afwikkeling van de verkoop voorlopig echter 'on hold' wegens een procedurefout.

Voor het schoolgebouw en het gymlokaal aan de Bornerbroeksestraat zou ontwikkelaar Kloos 2 vier ton neerleggen om er luxe appartementen en woningen van te maken. Dit bedrag lag vijftigduizend euro hoger dan wat vastgoedbedrijf Schoonebeek en de Werkgroep Kolkschool hadden geboden.

Biedingsbedrag

De procedurefout werd gemaakt in februari dit jaar, toen de gemeente over een aantal scenario’s overleg had met ontwikkelaar Kloos 2 en de werkgroep Nieuwe Kolkschool. In een e-mail aan Kloos 2 noemde een ambtenaar van de gemeente namelijk het biedingsbedrag van de Werkgroep Nieuwe Kolkschool. "Deze procedurefout heeft Kloos 2 mogelijk een voordeel opgeleverd", stelt de gemeente Almelo.

Afgelopen donderdag is het college van B & W geïnformeerd over de e-mail. "Omdat het college iedere schijn of mogelijkheid van onduidelijkheid of oneerlijkheid rond de procedure wil vermijden, is onmiddellijk besloten de afwikkeling van de verkoop voorlopig 'on hold' te zetten. Het college heeft hierover zowel Kloos 2 alsmede de werkgroep Nieuwe Kolkschool geïnformeerd", laat het college weten in een brief aan de raad.



Het college, dat nog altijd een voorkeur heeft voor de plannen van Kloos 2, beraadt zich over het vervolgtraject. Dinsdag 27 augustus wordt de brief in de gemeenteraad van Almelo behandeld.