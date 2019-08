Een rouwdoula helpt bij het naderen van de dood

"Doodgaan, iedereen kan het", zeg rouwdoula Karen Hof. "Maar als mensen te horen krijgen dat ze uitbehandeld zijn, slaat in families de paniek en de chaos toe". Terwijl het juist dan zo belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan.

Waar een doula, een verloskundige, je helpt bij de geboorte, zo kan een rouwdoula helpen bij het afscheid van het leven en van elkaar.

Ze vertelt uit eigen ervaring: "Dertig jaar geleden stond ik met mijn grote liefde buiten het ziekenhuis, met op de ene arm een stapel hersenscans en in de andere arm mijn doodzieke partner. De schreeuw in mij was 'En nu? Waar zijn jullie nu allemaal? Wat moet ik in godsnaam doen?'"

Karen Hof is uitvaartbegeleider en werkt ook als rouwdoula. Al doet ze dat laatste meestal in haar eigen tijd. Ze begeleidt mensen bij het afscheid nemen van het leven en van elkaar.

Maak een dagboek

Dat dat proces lang kan duren, weet Ineke Scholten. In september vorig jaar bleek de kanker in haar lichaam niet meer te behandelen. Ze was in eerste instantie verdoofd, kon niet geloven dat die vreselijke diagnose over haar ging.

Ze legt contact met Karen Hof. Hof gaat met haar in gesprek, steunt haar waar ze kan, maar geeft ook praktische tips. Scholten: "Maak eens een dagboek. Wat gaat goed, wat gaat minder goed. Dat 'minder goed' tilt voor mij heel zwaar. Maar er zijn zoveel goede momenten, dat wordt al meer. Ik geniet van het leven." Ze is druk met het maken van herinneringskistjes voor haar drie jonge kleinkinderen.

Wie zit er voor in de bus?

In het proces wordt de hele familie betrokken. Hof: "Ik wil duidelijk krijgen, hoe de hazen lopen. Of, wie zit er aan het stuur voorin de bus? Misschien wil dat kind die verantwoordelijkheid liever delen met anderen." Alwin Bosscher, de zoon van Ineke Scholten, herkent dat: "Ik werk in de zorg, dus iedereen ging er automatisch vanuit dat ik de zorg voor moeder wel op me neem. Maar nu gaat dat anders".

Zijn broer Elco moest juist meer uit zijn schulp krijgen. "Ik was wat terughoudend. Maar naarmate moeder zieker werd, komen we dichter tot elkaar en zoeken we elkaar meer op. Het is belangrijk vind ik, omdat moeder er nu nog is."

Meer weten? Zondagmorgen 11 augustus om 08:00 uur in Hoogtij op Radio Oost.