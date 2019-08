Brandweer Twente bezoekt campings, weinig caravans hebben een rookmelder

Brandveiligheid in huis is voor de meeste mensen wel iets waar over wordt nagedacht. Tijdens de vakantie is er volgens de brandweer een stuk minder aandacht voor. De brandweer Twente gaat daarom deze zomer op een aantal campings caravans controleren.

De Brandweer Twente werkt al een paar jaar met campingeigenaren aan een brandveilige leefomgeving tijdens vakanties. De preventieve actie richt zich vooral op bezoekers van de camping.

Rookmelders

"Wat we bij caravans vaak aantreffen is het verkeerd gebruik van gasflessen, poreuze gasslangen of fout aangelegde elektriciteit. Dit kan (brand)gevaarlijke situaties opleveren. Daarnaast hebben opvallend weinig caravans een rookmelder," vertelt Paul Sijtema, van de brandweer Twente. "Ook geven we tips over veilig barbecueën en natuurbrandrisico tijdens droogte."

Camping De Rammelbeek

Veertien campingeigenaren hebben aangegeven een bezoek van de brandweer te willen ontvangen. Woensdag waren de brandweerlieden te gast op camping De Rammelbeek in Lattrop-Breklenkamp. "Gelukkig hebben we nog nooit een caravanbrand gehad, toch is belangrijk om onze gasten op de gevaren te blijven wijzen", vertelt Boyke Masselink, eigenaar van de camping.