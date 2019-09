Almelose voetbaltrainer Peter van Meerten leert Thaise kinderen voetballen

De tekst gaat verder onder de video.

"Het doel is om de kinderen hier in beweging te krijgen", aldus Van Meerten. Ter versterking van een andere Nederlander die daar een voetbalacademie heeft, is Van Meerten voor een paar weken naar Thailand vertrokken.

De Thaise kinderen tijdens een voetbaltraining van Peter van Meerten. (Foto: Peter van Meerten)

Na de eerste weken kan de Almeloër al een voorzichtige conclusie trekken. "Ze kunnen hier best aardig voetballen. In trucjes zoals hooghouden zijn ze heel goed, maar het samenspel moet ik ze echt bijbrengen. De kinderen zijn voornamelijk met hun eigen prestaties bezig."

Er gaat een wereld voor ze open Peter van Meerten

Inmiddels brengt Van Meerten een groep van 33 enthousiaste kinderen de kneepjes van de sport bij. Maar dat gaat niet altijd even makkelijk. "Ze nemen niet zomaar alles van mij aan. Dan zeggen ze dat ze het van hun Thaise trainer anders hebben geleerd." Ook de taal is soms een barrière. "Ik ben begonnen om alles in het Engels uit te leggen, maar in het Nederlands komt het blijkbaar toch beter over. En als ik boos ben, dan praat ik Twents", lacht de coach.

Op straat wordt Van Meerten regelmatig aangesproken. "Ik ben één van de weinige Nederlanders die hier in dit gebied is geweest in de afgelopen tien jaar. Dus ik merk dat ze dat bijzonder vinden."

Het Thaise leven op straat. (Foto: Peter van Meerten)

Terug naar het voetbal. Het amateurvoetbal dat in Thailand wordt gespeeld, gaat er daar iets anders aan toe dan wij gewend zijn. "De velden zijn kleiner, dus je speelt hier zes tegen zes of acht tegen acht. Grote velden zijn er wel maar bijna onbespeelbaar, zeker met het regenseizoen dat er aankomt."

Zonder competitie geen doel, dus de eerste wedstrijden zijn gespeeld. "Hier wordt geen competitie gespeeld op het niveau dat 'mijn jongens' spelen, maar je kunt je wel inschrijven voor toernooien. We hebben nu twee competities achter de rug en ondanks dat we alles verloren hebben, ging het best aardig. Het is vooral een hele belevenis voor de jongens. Sommigen zijn nog nooit in een stad geweest of hebben nog nooit op een boot gezeten, dus er gaat een wereld voor ze open."

Eén van de eerste wedstrijden van de Thaise pupillen. (Foto: Peter van Meerten)

En ook voor Van Meerten gaat er een wereld open, maar de 'cultuurshock' is kleiner dan hij had verwacht. "Ik ben zo onbevangen mogelijk en zonder aannames hier naartoe gegaan. Als ik hier nu om mij heen kijk dan zie ik meisjes met boerka's en hoofddoeken die aan het spelen zijn en iets verderop wordt gevolleybald. Dus daarin zit meer vrijheid dan ik dacht. Dat zie je ook op de school waar ik hier rondloop. Alle leeftijden lopen door elkaar heen en het eet, het kliert en het spijbelt met elkaar."

Gastvrijheid

De trainer weet nu al zeker dat hij ook wat van de Thaise cultuur mee wil nemen naar zijn trainingen in Nederland. "Wat wij Nederlanders kunnen leren van deze cultuur is dat wij meer naar een ander moeten kijken. Ik merk dat ik hier overal word ontvangen. Ze zijn hier ontzettend gastvrij. Dat is wel een andere wereld dan wij in Nederland kennen."