Tributeband Status Quotes uitgenodigd in 'Quo-walhalla'

Frontmannen van Status Quotes zijn de gitaristen Raymond Nijenhuis uit Hengelo en Toon Eppink uit Almelo. Samen met de Achterhoekers Harry Kruisselbrink (bas) en Rens Hardijzer (drums) maken ze rap furore op de nationale en internationale podia. Want behalve in Engeland groeit ook de populariteit in Duitsland snel.

Het optreden op 27 september in het Engelse Minehead belooft een voorlopig hoogtepunt te worden voor Status Quotes, dat nu vier jaar bestaat. Het plaatsje in het zuidwesten van Engeland telt niet meer dan 10.000 inwoners. Het is vooral bekend door een vakantieresort van de keten Butlin's, zeg maar een soort Center Parcs.

Bakermat

Dat park was er ook al in 1965. En daar was het dat een piepjonge Francis Rossi en Rick Parfitt elkaar voor het eerst ontmoetten. De rest is geschiedenis. Status Quo heeft inmiddels al meer dan zestig songs de Engelse hitlijsten ingeslingerd en het 33ste studioalbum staat op het punt uitgebracht te worden.

Status Quotes richt zich eigenlijk vooral op de periode tussen 1970 en 1981. De jaren dat Quo, toen met de bijnaam Frantic Four, wereldfaam kreeg met hits als Roll Over Lay Down, Whatever You Want, Down Down en Caroline.

Raymond Nijenhuis: "Ik was compleet van de kaart toen ik Down Down als 7-jarig jongetje voor het eerst hoorde en zag bij TopPop. Ik wilde alles weten van Status Quo. Las alles en toen ik gitaar ging spelen kun je wel raden wat ik wilde spelen." Eppink had dezelfde ervaring. "Ik was ook zeven. Oudere jongens in de buurt luisterden naar Quo. Toen sloeg de vonk over."

Lees verder onder de foto

Status Quotes (Foto: Jo Stals)

Vroege periode

Nijenhuis en Eppink liepen al langer met het idee voor een tributeband van hun muzikale helden, maar toen Status Quo in originele bezetting een aantal optredens verzorgde ging de kogel in 2014 door de kerk. Nijenhuis: "We keken elkaar aan toen we in de zaal stonden en dachten: wat hebben we toch al die jaren gemist!"

"De bezetting van Status Quo is in de loop der jaren nogal veranderd. En slaggitarist Rick Parfitt is inmiddels helaas overleden. Die periode van de jaren zeventig is in mijn ogen ongeëvenaard".

De roem is Status Quotes inmiddels vooruitgesneld. Hardcore Quo-fans vinden het substituut zelfs beter dan het huidige origineel. Eppink: "Wij spelen nummers die zelfs Quo nooit live heeft gespeeld. Dat raakt de fans. Bovendien leggen we de lat hoog. Het moet of heel goed, of niet."

Historisch podium

En zo kan het gebeuren dat YouTube-filmpjes in grote getale worden verorberd. En dat een optreden in de studio van RTV Oost van Status Quotes massaal werd bekeken via Facebook, vooral door Engelse fans. Een optreden in Engeland kon niet uitblijven. Eppink: "We zijn natuurlijk enorm blij met de uitnodiging van de officiële Engelse fanclub. Ook nog eens op dat historische podium. Ik verwacht veel echte hardcore Quo-fans die alles weten en verzamelen. Ze zullen kritisch naar ons luisteren, maar ik verwacht dat we ze voor ons gaan winnen."

De pompende boogie-rock wordt vaak denigrerend beschouwd als simpele drie-akkoordenmuziek. Zowel Nijenhuis als Eppink studeerden aan het conservatorium en moeten hard lachen om dat vooroordeel. "Tegen de mensen die dat beweren zouden we willen zeggen: pak een gitaar en probeer het maar."

Status Quotes gaf in 2017 een foyerconcert bij RTV Oost. Kijk dat optreden hier terug.