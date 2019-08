Martez Walker nieuwe aanwinst en vierde Amerikaan bij Landstede Basketbal

Hij speelde eerder al samen met guard Sherron Dorsey-Walker bij Oakland University. "Dat Martez samen met Sherron heeft gespeeld, dat zien wij zeker als een pre", zegt Landstede Basketbal-manager Adriaan van Bergen daarover.

Persoonlijkheid

"Martez is zowel aanvallend als verdedigend een persoonlijkheid, vervolgt hij. "Getuige zijn 62 procent schotpercentage op Oakland en 74 procent in de Oekraïne (SC Prometey Kamianske). Dit zijn hoge percentages. Daarnaast komt hij veel op de vrije worp lijn. Blijkbaar is hij moeilijk te verdedigen. In zijn laatste collegejaar haalde Martez Walker het All Defense Team van de Horizon League. Dus met zijn verdediging zit het ook wel goed."

Vierde Amerikaan

Landstede heeft komend seizoen nu vier Amerikanen onder contract staan en daar is Van Bergen blij mee: "Noah Dahlman en Sherron Dorsey-Walker hebben de nodige ervaring met de omgeving en de club. Zij maken zich op voor hun derde seizoen bij ons. Jordan Johnson is weliswaar een andere type speler als Kaza Kajami-Keane, maar heeft het in zich om het team bij de hand te nemen. En Martez Walker is de ideale verbindingsman, die zowel aanvallend als verdedigend kan uitblinken."