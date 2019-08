Directie zorgbureau Care Free Twente persoonlijk aansprakelijk gesteld

Care Free Twente kwam recent uitgebreid in het nieuws, omdat zorgverzekeraar Menzis de geldkraan dichtdraaide. Reden was dat het zorgbureau met niet-gediplomeerd personeel werkte, terwijl het gefraudeerd zou hebben met de uren. Nadat Menzis 600.000 euro terug eiste, hield de directrice samen met personeel en cliënten een protestactie in het kantoor van Menzis. Dat leidde tot Kamervragen.

Geen boekhouding

Uit het faillissementsverslag van curator Carl Luttikhuis blijkt onder meer dat er bij Care Free Twente - dat zorg bood aan hulpbehoevenden met een allochtone achtergrond - geen enkele administratie bijhield. Wat het onderzoek er voor de bewindvoerder niet eenvoudiger op maakt. "Er is geen boekhouding aanwezig en daarmee kunnen de financiële gegevens niet vastgesteld worden", aldus de curator in zijn verslag. "Aangenomen wordt dat het ontbreken van de boekhouding een belangrijke, al dan niet de enige, oorzaak is van het faillissement."

De zorgaanbieder was nog maar sinds oktober vorig jaar actief. Care Free Twente liet de zorgcontracten voor de cliënten via twee VOF's lopen, het personeel was ondergebracht in een aparte BV. De 24 cliënten zijn bij andere zorgaanbieders ondergebracht, de 26 personeelsleden zijn intussen ontslagen.

Geen salaris

Uit het verslag wordt duidelijk dat het personeel al sinds mei geen salaris meer heeft gekregen. Daarop heeft één van de medewerkers het faillissement aangevraagd. Dat werd vervolgens medio juli uitgesproken.

Nadat de zorgaanbieder op de fles ging, heeft de directie nog geprobeerd om een aantal personeelsleden aan het werk te zetten binnen een andere onderneming van de mannelijke en vrouwelijke directeur. Dat gebeurde echter zonder verder overleg met de curator. Die laat weten dat nog nader onderzoek wordt ingesteld naar de rechtmatigheid van deze constructie en de consequenties ervan.

Boekhoudplicht

De curator concludeert in zijn verslag dat Care Free Twente niet heeft voldaan aan z'n wettelijke boekhoudplicht heeft voldaan. "Dit is inmiddels bevestigd door de voormalig bestuurders en deze zijn persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort", aldus de curator.

Behalve dat er geen boekhouding was, bleek de BV zelfs niet eens over een eigen bankrekening te beschikken. "Iets wat ik in mijn carrière nog niet eerder ben tegengekomen. In het huidige economisch verkeer kan een onderneming nu eenmaal niet zonder bankrekening", aldus Luttikhuis.

De schade, die op de twee directieleden persoonlijk zal worden verhaald, wegens onbehoorlijk bestuur is voorlopig becijferd op een kleine 50.000 euro. Onder meer doordat pensioenpremies niet zijn afgedragen. "Maar daar komt vermoedelijk nog een claim van het UWV, dat de salarissen heeft overgenomen, bovenop."

Curator Luttikhuis meldt verder dat hij in zijn volgende verslagperiode vooral nader onderzoek zal doen of Care Free Twente rechtmatig heeft gehandeld.

Reactie Care Free Twente

De directrice van Care Free Twente liet eerder al tegenover RTV Oost weten dat er volgens haar geen enkele sprake is van fraude en dat ze wel genoodzaakt was niet gediplomeerd personeel in te zetten aangezien het onmogelijk was aan gekwalificeerde medewerkers te komen.