Vriezenveen bestaat 650 jaar en Yurre (11) wil daar nooit meer weg

De burgemeester van de gemeente Twenterand gaf vanochtend bij het Historisch Museum Vriezenveen het startschot voor de feestweek. Een cilinder met daarin briefjes van de Vriezenveense kinderen werd de grond ingeslagen. Briefjes met daarop geschreven hoe zij hun dorp over 50 jaar zien.

Wens

Feline Kenkhuis en Yurre Dollen hebben een duidelijk beeld voor ogen. "Ik hoop dat er de komende jaren niet al te veel verandert", zegt Yurre. "Het is hier juist zo leuk. Ik wil hier nooit meer weg."

Toch mag er wel iets veranderen volgens de kinderen. "Hopelijk rijden we over vijftig jaar hier zoveel mogelijk met elektrische auto's", vertelt Yurre. "En dan hebben we heel veel zonnepanelen op de huizen liggen en gooien we plasticafval niet meer op straat", vult Feline aan.

Ook weet Feline precies te vertellen hoe haar geboortedorp is ontstaan. "Dit gebied was ooit woeste grond, totdat de Friezen van de Graaf van Almelo toestemming kregen om hier te gaan werken. Dat was het begin van Vriezenveen", vertelt Feline in één adem.

Feest

Maar naast serieuze praat, wordt er de komende week vooral veel gevierd. Een goed gevuld programma staat de inwoners van Vriezenveen dan ook te wachten. Dit weekend vindt onder andere een grote reünie en een bonte avond plaats, maar ook een pubquiz, oldtimertocht, sportactiviteiten en een afsluitende feestavond sieren het programma.

En hoe Feline en Yurre het jubileum gaan vieren? "Ik zie wel, maar ik wil vooral iets leuks doen met familie of vrienden", lacht Yurre.

Yurre en Feline schrijven hun wens voor Vriezenveen op. (Foto: RTV Oost)