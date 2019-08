Kunst op stoffen tasjes als wapen tegen plastic soep bij AtelierZ in Hengelo

In het pand aan de Steijnstraat heeft Esmee Natter haar eigen ontwerp uitgeprint op een velletje flexfolie. "Het is een plaatje van een Franse bulldog die ik van internet heb gehaald en overgetrokken." Esmee is een van de veertig 'kunstenaars' met een (lichte) verstandelijke beperking bij AtelierZ.

Project

Samen met de 'kunstenaars' werd het 'stoffentasjesproject' bedacht. Volgens Ceciel Klaassen van Aveleijn was iedereen meteen enthousiast toen het onderwerp ter sprake kwam. "Er wordt veel gesproken over klimaat en plastic soep. Door 'eigen kunst' op katoen te drukken willen we mensen stimuleren geen plastic tasjes meer te gebruiken."

Dagbesteding

Aveleijn heeft verschillende locaties waar creatieve dagbesteding wordt aangeboden. Aan de Steijnstraat in Hengelo is dat bijvoorbeeld schilderen, houtwerk, brei- en naaiwerk, creatief met papier-maché of klei, en decoraties maken. Veel van die producten zijn te koop of te huur.

Heel vet

Esmee schuift de flexfolie door naar haar buurman Heiny Lucas die het onder een drukpers legt. Na flink wat gesis en een piep is een paar seconden later weer een katoenen tasje met de Franse bulldog klaar. "Het lijkt me heel vet als ik straks iemand zie lopen met mijn tasje. Ze kosten maar 4,50 euro per stuk." ArtelierZ heeft al enkele honderden tasjes gedrukt en een paar flinke opdrachten binnen.