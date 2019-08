Honderd jaar kamperen in Markelo: camping Monte Bello viert jubileum

Vanwege het jubileum viert de camping vandaag feest. Eigenaren Gerrie en Jan Overmeen zijn druk bezig met de voorbereiding. "We verwachten een hoop vaste gasten. We hebben een receptie vanmiddag en natuurlijk muziek", vertelt Gerrie.

Vier generaties

De camping wordt al vanaf het begin gerund door dezelfde familie. De vierde generatie neemt spoedig het stokje over. In al die jaren hebben Gerrie en Jan een hoop zien veranderen. "Het is allemaal veel luxer geworden natuurlijk. Het begon op een veldje, maar later kwam daar de riolering, een zwembad en horeca bij."

Op zichzelf

Ook vaste gasten Hans en Corrie zien die ontwikkeling. Ze komen al vierenveertig jaar op de Markelose camping. "Toen er nog geen riolering was moest iedereen naar een bepaald punt toe. Dan bleef je soms een uur weg omdat je allerlei mensen tegenkwam. Nu is iedereen op zichzelf", vindt Hans.

Camping Monte Bello (Foto: RTV Oost)

Luxer

Al hebben ze zelf ook een stacaravan. "Tja, dat is toch iets luxer hè", legt Corrie uit. "Vroeger gingen we wel met de tent weg, maar als je maandenlang op de camping staat is dat toch niet comfortabel."

Overigens is kamperen ook niet voor eigenaar Gerrie weggelegd. "We werken al zo veel hier op de camping, als we weggaan vind ik het heerlijk als alles mij aangebracht wordt."