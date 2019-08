Elf parkieten als oud vuil langs kant van de weg gedumpt

Het was even afwachten, maar inmiddels heeft Patricia Bekhuis van de dierenambulance, goede hoop dat ze het gaan overleven. Vorige week dumpten onbekenden elf parkieten als oud vuil langs de weg in Nijverdal. "Ze waren zo verzwakt dat het 'paaseieren rapen' was. Je kon ze zo oppakken."

Een van de parkieten was er dusdanig slecht aan toe, dat het diertje al vrij snel daarna uit z'n lijden moest worden verlost.

'Zó droevig'

Medewerkers van de dierenambulance Rijssen-Holten-Hellendoorn werden getipt dat een aantal parkieten in de berm naast een fietspad in de wijk Groot Lochter zat. Dat was vorige week, in de verzengende tropische hitte. De diertjes waren volkomen uitgeput. "Het zag er heel kleurrijk uit, maar tegelijk was het zó droevig", zegt coördinator Patricia Bekhuis verontwaardigd. "Wie doet nou zoiets?"

Nadat de parkieten eerst werden verzorgd, zijn ze later overgebracht naar een vogelopvang. Daar zitten ze in quarantaine. "Met het oog op eventuele virussen of veterinaire ziekten. Sommige van die ziektes zijn erg besmettelijk."

Nieuwe baasjes gezocht

In de opvang werken de vogels verder aan hun herstel. "Sommigen zitten alweer aardig in de veren, anderen zijn nog behoorlijk kaal. In een aantal gevallen gaat het nog wel even duren. Maar we hebben goede hoop dat de eerste vogels over ruim een week bij een nieuw baasje kunnen worden ondergebracht."

De medewerkers van de dierenambulance zijn erop gespitst dat de parkieten straks een goed tehuis krijgen. "Per stuk of misschien wel allemaal tegelijk. Al moet je in dat laatste geval vanzelfsprekend voldoende ruimte tot je beschikking hebben." Kandidaten kunnen zich per mail melden (dierenambulancetwente@ziggo.nl).

Dumper

Veel illusie dat het nog lukt om de dumper van de parkieten te achterhalen, koestert Patricia Bekhuis overigens niet. "We hebben uiteraard wel rondvraag gedaan in de wijk, maar dat leverde niets op. En eerlijk gezegd hebben we weinig hoop dat het nog gaat lukken de dader te achterhalen."