Kritiek op Kamervragen over zwientie tikken: denk dat die varkens het best leuk vinden

De Kamervragen van de Partij voor de Dieren over het zwientie tikken tijdens Dicky Woodstock in Steenwijkerwold, afgelopen weekend, leiden tot ophef op de Facebookpagina van RTV Oost. Niet omdat mensen het eens zijn met de bezwaren van de dierenpartij, maar omdat mensen die reageren vinden dat de Partij van de Dieren zich beter druk kan over belangrijker zaken in plaats van het stellen van dure Kamervragen.

"Wat kosten die Kamervragen ook al weer per stuk... . #@# partij overal tegenaan schoppen maar zelf niets presteren", schrijft Alwin Bolink. Hij krijgt bijval van Joris Bekke. "Moet toch niet gekker worden, Kamervragen over een onschuldig spelletje! Wat een zielig landje zijn we geworden."

Helemaal niet zielig

Veel bezoekers van de Facebookpagina die reageren stellen dat zwientie tikken helemaal niet zielig is voor de varkens en dat die dieren waarschijnlijk juist de tijd van hun leven hebben.

"Denk je niet dat die varkens het stiekem best leuk vinden? Lekker buiten rennen in de drek en spelletje doen met die domme mensen in de drek? Ze worden toch geen pijn gedaan ? Kan je paardrijden en springen ook wel aanpakken , en hondenraces en en en .. pfffffffffff", stelt Lucia Wip-Teesink.

Dierenmishandeling is het zeker niet weet Martin Gorter. "Het is jaren terug al voor de rechter geweest. Het oordeel was toen: GEEN dierenmishandeling."

Ingrijpen?

Toch stelde de Partij voor de Dieren gisteren opnieuw Kamervragen over het fenomeen. De partij wil van minister Carola Schouten weten of zij 'het treiteren van varkens ter vermaak van de mens' verantwoord vindt en of de minister van Landbouw van plan is in te grijpen.