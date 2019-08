Werknemers zorgbureau Ararat scoren extreme omzetcijfers

Tegelijk bedragen de loonkosten (circa 85.000) nog geen derde van de totale omzet: uitzonderlijk laag in de zorgsector.

'Open voor culturen'

Ararat is een klein zorgbureau dat is gespecialiseerd in thuiszorg. "Wij leven de Armeense cultuur, maar staan open voor andere culturen", zo valt op de website te lezen.

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt duidelijk dat Ararat zich in 2004 heeft laten inschrijven. Het eenmansbedrijf is gevestigd in een karakteristiek monumentaal pand aan de Wierdensestraat in Almelo.

Explosieve stijging

In de jaarcijfers over 2018 meldt Ararat een netto-omzet van 319.569 euro, overigens een fors verlies ten opzichte van 2017 (357.885 euro) toen er nog 4,85 fte werkten.

Opmerkelijk is vooral de explosieve stijging van de kosten van grondstoffen. Van bijna 7.000 euro in 2017 naar ruim 117.000 euro vorig jaar. Doorgaans reserveren thuiszorgorganisaties de post 'grond- en hulpstoffen' met name voor medische hulpmiddelen als steunkousen en verband.

De winst kelderde mede daardoor van 180.605 euro naar 71.503 euro.

Torenhoge omzetten

Vooral opvallend zijn echter de torenhoge omzetten die de 2,4 werknemers vorig jaar boekten: gemiddeld ruim 133.000. Waar zij het jaar ervoor nog goed waren voor ruim 73.000 euro gemiddelde omzet per medewerker.





Die loonkosten (ruim 85 mille) bedragen overigens nog geen dertig procent van de totale jaaromzet.

'Hoogst opmerkelijk'

"Hoogst opmerkelijk", noemt hoogleraar prof. dr. Jeroen Suijs de omzetcijfers per werknemer. Suijs is gezaghebbend hoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit. Recent nog werkte hij mee aan een groot landelijk onderzoek door het internetplatform Follow the Money en het televisieprogramma Pointer. Daarin werd vooral onderzoek gedaan naar zorgfraude en de achtergronden ervan.

Een van de voornaamste conclusies was dat zorgbureaus doorgaans zeventig procent van hun omzet spenderen aan loonkosten, waar dat bij Ararat slechts circa dertig procent is.

"De grote vraag is hoe dit zorgbureau met zo weinig mensen deze omzet weet te draaien. Maar vooral ook hoe het kan dat de medewerkers er ineens in slagen om zoveel extra omzet creëren ten opzichte. Terwijl 73.000 euro - van het jaar ervoor - eigenlijk al aan de hoge kant is. Als deze mensen voor zichzelf beginnen, zouden ze als ZZP'er een behoorlijke omzet kunnen draaien."

Allochtonen

Suijs zegt een parallel te zien met de uitkomsten van het eerdere onderzoek door Follow the Money en Pointer. "Wat je vaak ziet bij dit soort bureaus is dat ze zich op allochtonen richten. Cliënten die de taal niet altijd machtig zijn. Mensen die de zaken voor zich laten regelen en vaak niet eens de details kennen. Als je ze dan de helft geeft van waar ze feitelijk recht op hebben, zijn ze vaak ook al tevreden."

Ondanks herhaalde pogingen, zowel telefonisch al per e-mail, lukte het niet om in contact te komen met Ararat. Het bureau is uitsluitend via per mobiel nummer bereikbaar. De welkomstboodschap van de voicemail bestaat kortweg uit de voornaam van de eigenaar van Ararat. Niemand belt echter terug.