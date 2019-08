Christiaan Bax leidt duel van FC Twente bij FC Groningen

Christiaan Bax is zaterdagavond de arbiter bij het duel tussen FC Groningen en FC Twente in de tweede speelronde van de eredivisie. De wedstrijd begint die avond om 18.30 uur.

Zondag fluit Kevin Blom om 12.15 voor het begin van Fortuna Sittard tegen Heracles Almelo en die middag is Edwin van de Graaf de scheidsrechter bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en PEC Zwolle. Bekijk hier het volledige programma en de stand in de eredivisie.

Keuken Kampioen Divisie

Go Ahead Eagles begint vrijdag om 20.00 uur aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tegen MVV Maastricht. Daarbij is Rob Dieperink de leidsman. Dit is het programma in die klasse.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede is de scheidsrechter bij Sparta-VVV Venlo, vrijdag de opener van speelronde twee in de eredivisie. Zondag is hij de VAR bij Heerenveen-Feyenoord.