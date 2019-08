Hengeloër die als hondendumper over internet gaat: "Ik had het anders moeten doen"

"Ik ben alleen en zocht naar een hond, om een maatje te hebben. Omdat ik amper geld heb, besloot ik op Marktplaats naar een hond te zoeken. Toen kwam ik Diego tegen, die kon ik gratis ophalen", legt de Hengeloër uit.

Snelle afspraak

Snel legt hij het eerste contact met de Groningse baasjes van Diego. De berichten gaan vlot heen en weer, beide partijen zijn er zelfs snel uit. Diego gaat naar Hengelo, om daar een gouden mandje te krijgen. De Engelse bulldog wordt twee dagen later door de Groningers naar de parkeerplaats voor de woning van het nieuwe baasje wordt gebracht, maar dat gaat anders dan de Hengeloër had verwacht.

"Ik kreeg direct de lijn in mijn handen gedrukt. Er was helemaal niet eerst een kennismaking of wat dan ook. Die mensen waren binnen twee minuten weer weg", beschrijft hij.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt" Voormalig baasje gedumpte bulldog

Paniek slaat toe

Het gaat direct niet goed met Diego, stelt de Hengelose man. "Hij had een heel zware ademhaling en deed heel vreemd. Ik heb eerder honden gehad, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Hij zou geprobeerd hebben de vorige baasjes van de hond te bellen, maar zij namen niet op en reageerden niet op de voice-mailberichten. De paniek slaat toe bij het kersverse baasje. Diego heeft duidelijk behoefte aan een dierenarts, maar dat geld heeft de Hengeloër niet. "Ik had de oude baasjes net honderd euro gegeven als onkostenvergoeding. Ik had niets meer, ik moet elke maand van 300 euro mijn boodschappen doen."

'Dumping in scène gezet'

"Ik heb gekeken naar de optie om hem op te laten halen door de dierenambulance. Dat zou mij ongeveer 140 euro kosten, maar het zou me niets kosten als ik zou zeggen dat ik het beestje had gevonden." De keuze is daarom snel gemaakt: de Hengeloër verzint het verhaal dat Diego vastgebonden aan een boom zat.

De bulldog is binnen tien minuten opgehaald en krijgt de zorg die hard nodig was, maar het verzonnen verhaal krijgt nog een vervelend staartje. Al snel gaan de naam, adres- en contactgegevens van de Hengeloër rond op het internet. Hij is de boosdoener. Hij zou de hond gedumpt hebben, een half uur nadat hij de hond had gekregen.

Doodsbedreigingen

"De doodsbedreigingen vliegen mij om de oren. Vooral via Facebook", vertelt hij. Daarom zit de man nu al twee dagen ondergedoken. "Klote, zo voel ik mij. Ik kan niet slapen, eten of drinken. Van de stress zit ik de hele dag op de wc. Mijn adres gaat gewoon rond op internet, mensen willen mij wat aandoen."

"Ik was te naïef" Hengelose man die dumping verzon

Wijze lessen

"Ik had het allemaal anders moeten doen. Aan iedereen bied ik mijn excuses aan, omdat ik over het verhaal gelogen heb. Ik heb die hond dat half uur bij me gehad en op de dierenambulance gewacht."

En er is nog meer wat de Hengeloër in het vervolg anders gaat doen. "Op deze manier zal ik nooit meer een hond nemen. Ik zal via een erkende fokker een hond kopen. En een paar keer naar de hond komen kijken, het niet meer zo snel doen zoals het nu ging. Ik was te naïef."

Wil de Hengeloër hond Diego terug? "Nee, ik denk niet dat wij een match zijn. Al helemaal niet door alles wat er nu gebeurd is."