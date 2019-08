Ministerie legt bouw tijdelijke boorinstallatie vlakbij Steenwijkerland stil

De waarschuwing van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid komt na een handhavingsverzoek van Milieudefensie. Bij de bouw van de boorinstallatie kan stikstof vrijkomen, met negatieve gevolgen voor beschermd natuurgebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld.

In een brief aan Vermilion schrijft het ministerie dat er nog geen overtreding is geconstateerd, maar dat er wel een formele waarschuwing afgegeven wordt om te voorkomen dat het gasbedrijf verdere werkzaamheden uitvoert. Vermilion heeft daarvoor niet de benodigde vergunningen aangevraagd.

Onderzoek Openbaar Ministerie

De gasproducent kwam een maand geleden ook al in het nieuws vanwege een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar overtredingen van de milieuvergunningen rond enkele gaswinlocaties. Volgens Vermilion zelf richt het onderzoek zich uitsluitend op het Dieperveld, een gasveld van waaruit in het Drentse Wapse gewonnen wordt.

Gaswinning in het Drentse Wapse (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Versnelde winning

Uit onderzoek van de vier noordelijke regionale omroepen, waaronder RTV Oost, bleek een maand geleden ook dat kleine gasvelden in het noorden versneld worden leeggehaald. De omroepen bestudeerden daarvoor de winningsplanen van vijftien kleine velden in het Noordoosten van het land. De stichting Gas Drenthe, Overijssel en Friesland (GasDrOvF) maakt zich zorgen over veiligheid van mensen vanwege de versnelde winning.

Het ministerie van LNV heeft inmiddels de versnelde winning ontkent. Ook gasproducent Vermilion zegt dat daar geen sprake van is. Volgens het bedrijf houdt zij zich aan de wet- en regelgeving die voor gaswinning van toepassing is.

147 kleine velden

Vermilion Energy opereert in Amerika, Australië en Europa. In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de winning van aardgas in Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland en Brabant. In de vier Noordoostelijke provincies liggen 147 kleine velden op het land; uit 71 wordt op dit moment gas gewonnen (cijfers van begin juli 2019). Overijssel telt 16 kleine velden, waarvan er 7 in productie zijn.