Topdrukte bij boerderij in Tubbergen tijdens fietstocht langs boerenbedrijven

"De agrarische sector is vaak negatief in het nieuws, en op deze manier probeer ik een positieve bijdrage te leveren. Ik vind het belangrijk dat er open dagen zijn. Zo kunnen de mensen zien hoe de koeien leven", aldus boer Gerald Hesselink. Vandaag werden de deelnemers van de tocht 'Met de fiets de boer op' langs meerdere boerderijen in Tubbergen geleid.

Zijn hele familie is vandaag druk bezig om alles in goede banen te leiden. Hard nodig, want er zijn ontzettend veel mensen. "Er waren vorig jaar al veel mensen, maar zo veel mensen als vandaag had ik niet verwacht", zegt Hesselink.

Van jong tot oud

De mensen kunnen een kijkje nemen in de stal van de familie. "Ze kunnen bij de koeien kijken en we hebben een robotmelker. Ook daar kunnen ze zien hoe dat werkt. Natuurlijk krijgen de bezoekers ook een drankje en wat lekkers."

Het is voor de fietsers een leuke stop tijdens hun fietstocht, maar ook een serieuze zaak voor de boer. "Mensen zijn toch wat verder van de boer af komen te staan. Vandaag kunnen we laten zien hoe we onze dieren verzorgen en dat we om de dieren geven."

Leerzame dag

Dat melk oorspronkelijk uit de koe komt en niet uit de supermarkt, dat weten de meeste kinderen die vandaag met hun ouders mee zijn wel. Maar, er valt nog genoeg te leren over de boerderij. "Daarom hangen er borden met informatie. Zo kom je te weten hoeveel melk een koe produceert en wat de koeien zoal eten."