Nieuwe muziek rapper Sticks exclusief te beluisteren in Museum de Fundatie in Zwolle

De Zwolse rapper Junte Uiterwijk, beter bekend onder zijn artiestennaam Sticks, gaat samenwerken met Red Bull en Museum de Fundatie in Zwolle. Hij werkt aan nieuwe muziek die vier maanden exclusief in het museum te beluisteren is. De expositie genaamd Onrust start op 14 september.

Het project is een combinatie van audiovisuele installaties, teksten, muziek en projectie. De nieuwe muziek komt niet uit op Spotify, YouTube, plaat of vinyl. Na 5 januari, als de expositie is afgelopen, is de muziek ook weg en nooit meer ergens te beluisteren.

"We zijn gewend om nieuwe muziek die gemaakt wordt meteen gratis te kunnen beluisteren. Daardoor wordt de luisterervaring vrij vluchtig, er is gewoon een té groot aanbod. Maar wat gebeurt er als je die muziek en teksten brengt naar een plek waar je kunst hoort te 'consumeren', namelijk het museum?", vertelt Sticks.

Kind van de stad

De rapper heeft bewust voor Museum de Fundatie gekozen. "Het is een prachtig museum en als 'kind van de stad' was het voor mij het mooist om dit idee in Zwolle ten uitvoer te brengen."

Sticks wil een audiovisuele tour neerzetten die zorgt voor een compleet nieuwe muziek- en kunstbeleving. "Doordat het werk alleen daar te zien en te horen is, creëer ik een unieke nieuwe ervaring."

Onrust

De naam van de expositie, Onrust, komt niet uit de lucht vallen. Sticks over zijn eigen onrust: "We leven in onrustige tijden. Misschien is dat ook wel van alle tijden, maar ik heb het gevoel dat de wereld sterk aan het veranderen is."

Hij vervolgt: "Terwijl we onverminderd influencen en champagne poppen gaan we in rap tempo naar de gallemiezen. Of misschien ook helemaal niet, en zijn we ‘bewuster’ dan ooit."