Waarom deze excentrieke Koreanen óók in Enschede populair zijn

Zeven jongens, fel gekleurde haren, strakke danschoreografieën, pakkende melodieën en een taal die wij niet kunnen verstaan. We hebben het natuurlijk over BTS, een Zuid-Koreaanse popgroep. BTS is vanaf vandaag op het witte doek in Enschede te bewonderen.

Vanaf vanavond is de concertfilm 'Bring the Soul: The Movie' te zien in de Kinepolis-bioscoop in Enschede. De film laat de fans van de razend populaire Zuid-Koreaanse popgroep BTS een kijkje nemen achter de schermen in de recente wereldtournee.

Koreaanse popmuziek (K-pop) groeit de laatste jaren enorm in populariteit onder de Nederlandse jongeren. Dat K-popgroepen dan dus ook naar Nederland reizen om hier een concert te geven, is dan ook niets nieuws.

Meidengroep

Afgelopen oktober stond BTS nog in de Ziggo Dome in Amsterdam met de wereldtour 'Love Yourself'. Ook gaf de Zuid-Koreaanse meidengroep 'Blackpink' in mei een concert in AFAS Live Amsterdam. De komende maanden staan er meer concerten van verschillende K-popgroepen op de planning in Nederland.

Overijssel blijft niet achter. Francis (20) uit Enschede is fan van BTS. Zij luistert al vijf jaar naar K-pop. "Ik word gewoon echt vrolijk van de muziek", vertelt Francis. Ze legt uit hoe K-pop haar veel positiviteit en ook vrienden heeft gebracht: "Het heeft mij erg geholpen met mijn zelfvertrouwen."

De liefde gevonden

Leslie (21) uit Nijverdal is een K-popfan sinds twee jaar en heeft zelfs liefde gevonden, allemaal dankzij K-pop. "We waren allebei al fan, maar door K-pop hebben we elkaar dus ook ontmoet."

Fans hebben het gevoel dat er veel kritiek op hen is omdat ze 'iets anders' leuk vinden. Francis legt uit dat haar omgeving vaak verrast reageert. "Je verstaat het toch niet?", is een vraag die ze vaak voor haar kiezen krijgt. "Maar dan heb ik zoiets van: ja, je luistert wel Spaanse muziek, dat komt op de Nederlandse radio en versta je ook niet", vertelt Francis.

Vooroordelen

Ook Leslie heeft weleens last van bepaalde vooroordelen. "Vaak hebben mensen het stereotype beeld van K-pop dat alles schattig is en het dus alleen voor meisjes is en niks voor jongens, maar dat is helemaal niet zo."

Wat is er dan zo speciaal aan K-pop volgens de fans? "Er wordt zoveel meer aandacht besteed aan de videoclips en het totaalplaatje, de kleuren, de kleding, special effects", legt Francis uit. Leslie voegt daaraan toe: "Er is veel meer interactie tussen de idols en fans. Je hebt echt het gevoel dat je gezien wordt."

Gedeelde passie

Leslie vat verder samen: "Het is de muziek, de community, het brengt mensen echt samen en je leert veel mensen kennen. Je bent allemaal gepassioneerd en je wilt je passie delen. De vrienden die je daardoor maakt wordt je tweede familie".

De vraag naar K-pop blijft groeien in Nederland en daarom is Kinepolis Enschede een van de plekken in Overijssel waar de film over het BTS-concert vertoond wordt. De film is vanaf vandaag te zien en zal tot en met zondag 11 augustus draaien.