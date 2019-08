Lars Boven uit Reutum pakt zilver op EK tijdrijden voor junioren

Boven liet eerder dit seizoen al zien dat hij een talent is waar in de komende jaren rekening mee gehouden moet worden. Zo werd hij derde bij de junioreneditie van Parijs-Roubaix en won hij het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Lars Boven is de zoon van oud-prof Jan Boven die begin deze eeuw meedeed in alle grote wielerrondes.

Elf seconden

Andrea Piccolo was elf seconden sneller dan Lars Boven tijdens de tijdrit in Alkmaar. Het talent uit Reutum deed 27 minuten en 4 seconden over het 22,4 kilometer lange parcours. De derde plaats was voor Enzo Leijnse. In het verleden wonnen onder meer Ilnur Zakarin en Mical Kwiatkowski het EK-tijdrijden voor junioren.