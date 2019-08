Hoe een besluit van minister Bruins het leven van Esmiralda volledig op z'n kop zet

"Door Fampyra kan ik zelf bewegen, douchen en het huishouden doen. Het houdt je op de been", legt de Zwolse uit. Toen oud-minister Schippers in maart 2018 bepaalde dat de vergoeding voor het middel zou worden stopgezet, stortte haar wereld in.

Wonderpilletje terug in basispakket

En daarin was Esmiralda niet de enige. Op de Facebookgroep voor MS-patiënten, die ze in 2012 begon, was het nieuws het gesprek van de dag. De honderden leden kwamen in actie, met één missie: het 'wonderpilletje' terug in het basispakket krijgen.

Wat is Fampyra?

Fampyra, of Fampridine, versterkt de signalen die de hersenen naar de spieren sturen. Dit kan het loopvermogen van MS-patiënten verbeteren. Het middel verdween uit het basispakket na een negatief advies van het Zorginstituut in 2012: er was te weinig bewijs dat Fampyra zou werken. Nu, na een nieuw advies van het Zorginstituut, komt Fampyra tóch terug. Een vierweekse verpakking kost 127,90 euro.

De groep zamelde in recordtempo 40.000 handtekeningen in, en gingen met een delegatie naar Den Haag om ze te overhandigen. De jarenlange strijd werpt nu haar vruchten af: per 1 september komt de vergoeding terug.



Het 'wonderpilletje':

Dankzij dit pilletje heeft Esmiralda uit Zwolle haar leven terug (Foto: RTV Oost)

Esmiralda's telefoon staat al de hele dag roodgloeiend. Want de strijd heeft de groep meer opgeleverd dan alleen de vergoeding: "We zijn een grote familie", legt ze uit. "Als iemand zonder Fampyra zat, regelden we dat diegene tóch kon blijven gebruiken."

En zo worden ook vreugde en dankbaarheid op Facebook met elkaar gedeeld: "Ik zit gewoon te huilen, zo blij. Wat ben jij een pittbull en heb je gestreden voor ons allemaal", is één van de reacties onder het bericht met het verlossende nieuws.

Esmiralda is dolgelukkig met het besluit van minister Bruins: