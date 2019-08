MST neemt weer patiënten op, behalve op de afdeling neurologie

Minder personeel door de vakantieperiode en een verstopping in de doorloop van patiënten waren de aanleiding voor de opnamestop. MST-woordvoerder Erwin Iping zei vorige week dat het probleem in de hele regio speelt. Het onderbrengen van patiënten in andere ziekenhuizen was dan ook niet mogelijk.





Tijdens de opnamestop werden geplande operaties afgezegd en personeel werd gevraagd langer door te werken om zo meer patiënten te kunnen verplegen. Het traumacentrum van het ziekenhuis bleef wel gewonden opvangen.

Bezette bedden

Het MST heeft ongeveer 550 verpleegbedden in gebruik. Een deel van de ziekenhuisbedden wordt bezet door patiënten die eigenlijk in een andere zorginstelling thuishoren. Ook daar is een tekort aan bedden, waardoor de verpleegbedden bezet bleven.



Wanneer de opnamestop op de afdeling neurologie voorbij is, is niet bekend. De doorstroom van patiënten op deze afdeling is lager.