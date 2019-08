Raad van State doet Deventer 'menselijke handreiking' voor bewoning bedrijfswoningen

Met die oplossing loopt raadsvoorzitter Lex Michiels vooruit op een nieuwe uitspraak in de al jarenlopende procedure die werd aangezwengeld door muziekhandelaar Hans Meibergen. Die moest eerder de kamerbewoning in zijn bedrijfspand aan de Kamperstraat staken, omdat dit volgens de gemeente in strijd was met het bestemmingsplan. Meibergen vroeg de gemeente vervolgens om dan ook andere illegale bewoning in zijn omgeving aan te pakken, maar dat weigerde de gemeente. Die houding werd meerdere keren door rechtbanken en de Raad van State bestraft.



'Truc van de gemeente'

Ondanks die rechterlijke uitspraken besliste de gemeente eind vorig jaar opnieuw om de bewoners van de bedrijfswoningen niet aan te pakken. Meibergen werd zo gedwongen om weer naar de Raad te stappen. Een woordvoerder van de gemeente kwam vandaag met een nieuwe truc om niet te hoeven optreden tegen de bewoners. Ze vallen volgens de woordvoerder onder overgangsrecht, feitelijk verjaring, omdat ze daar al vele tientallen jaren wonen.



Dat vond de Raad weinig geloofwaardig, want de bewoners kochten hun woning pas toen al duidelijk was dat ze er niet mochten wonen zonder een bijbehorend bedrijf. De gemeentewoordvoerder kreeg ook een uitbrander, omdat weer werd aangevoerd dat Meibergen eigenlijk geen belanghebbende is en dus geen bezwaar kan maken. Dit argument was al eerder door de Raad verworpen.



'Gemeente moet handhaven'

Volgens raadsvoorzitter Michiels is niet Meibergen de gebeten hond die ervoor zorgt dat de bewoners misschien moeten verkassen. "Het is de gemeente zelf die de wet moet handhaven. Meibergen heeft het balletje aan het rollen gebracht, maar hij is niet de oorzaak."



Meibergen zegt dat hij niet wil dat de bewoners worden uitgezet, maar hij wil ook niet dat de gemeente met twee maten meet.



Ontruiming

De Raad oordeelde al eerder dat niet alleen het bedrijf van Meibergen door bewoners in de omgeving wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering. Het bestemmingsplan beschermt alle bedrijven in de omgeving tegen beperking van hun bedrijfsvoering. Als de Raad beslist dat de gemeente wel had moeten optreden tegen de bewoners, dan zal de gemeente dat nu ook gaan doen, zei de woordvoerder.



Volgens de advocaat van Meibergen kan de Raad beter zelf een termijn voor ontruiming geven, omdat de kwestie dan eindelijk is afgehandeld. De gemeente kan dan intussen werken aan de oplossing die de Raad heeft aangereikt. De uitspraak volgt over zes weken.