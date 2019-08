Ex van Sanderink laat beslag leggen op geld en bedrijven

Brigitte van Egten heeft beslag laten leggen op rekeningen en aandelen van haar ex, de Twentse zakenman Gerard Sanderink. De topman van IT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton weigert de uitspraak van de Almelose rechtbank op te volgen, die hem vorige week verplichtte twee ton te betalen in de smaadzaak die zij tegen hem had aangespannen.

De rechter oordeelde vrijdag dat Sanderink zijn ex twee ton schadevergoeding moet betalen, omdat hij haar meermalen heeft beschuldigd om verantwoordelijk te zijn voor de inval van de FIOD bij zijn bedrijf Strukton. Sanderink heeft nu twee keer laten zien de uitspraak van de rechter niet op te volgen.

Sanderink: Van Egten verantwoordelijk voor FIOD inval

De uitspraak van de Almelose rechtbank is het gevolg van de beschuldigingen die Sanderink eerder deed bij onder meer het zakenblad Quote, maar ook in de Almelose rechtbank tijdens eerdere rechtszaken. De 70-jarige tycoon liet daarin weten dat zijn voormalige zaken- en levenspartner Van Egten volgens hem verantwoordelijk is voor de FIOD inval bij zijn bedrijf Strukton, afgelopen 15 februari. De FIOD verdenkt Strukton van het betalen van steekpenningen in Saoudi-Arabie voor het verkrijgen van een bouwproject in Ryaad.

Rian van Rijbroek

Van Egten was tot voor kort directeur van een van Sanderinks bedrijven; Dutch Solar Systems in Goor. Eind vorig jaar kregen de twee ruzie, omdat Sanderink haar van alles beschuldigde, onder meer van fraude. Van die fraude is na meerdere accountantsonderzoeken niets gebleken.

Volgens Van Egten is Sanderink veranderd na zijn ontmoeting met zijn nieuwe levenspartner Rian van Rijbroek. Volgens Van Egten is Van Rijbroek 'in het hoofd gekropen' van Sanderink. Intussen is Van Egten ontslagen door Sanderink, maar ook dat ontslag is door de rechter ongeldig verklaard.

Van Egten kan schadevergoeding innen

De rechter besloot vrijdag dus dat Sanderink zijn ex de maximale twee ton schadevergoeding moet betalen vanwege smaad. Van Egten gaf Sanderink tot afgelopen maandagmiddag vier uur de tijd om het geld over te maken. Omdat hij dat weigert heeft ze nu 'executioriaal beslag' laten leggen op zijn rekeningen en de aandelen. Dat betekent dat de deurwaarder, met de uitspraak van de rechter in de hand, het geld kan 'ophalen'.

Dwangsom tegen Sanderink verdubbeld

De rechter heeft intussen al rekening gehouden met de mogelijkheid dat Sanderink opnieuw zijn ex beschuldigt: 'een krachtiger prikkel in de vorm van een hogere dwangsom wordt in dit geval dan ook noodzakelijk geacht'. Hij heeft de dwangsom verdubbeld tot 10.000 euro per dag en maximaal 500.000 euro, voor het geval Sanderink opnieuw zijn ex beschuldigt.