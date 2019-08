De zeventigste editie van de Twentse Fiets4daagse kent bijzondere verhalen

"Wij zijn de twee na oudste fietsvierdaagse in het land", vertelt organisator Jos Tornij. "Dit jaar hebben we dan ook leuke 'weggevertjes', kleine cadeautjes voor onderweg. En vandaag wordt feestelijk afgesloten met een zadelpijnparty."

Vlak voor de start rond half negen staat de fietsenstalling bomvol met (elektrische)fietsen. Ruim vijfhonderd deelnemers telt de vierdaagse van dit jaar. Voor één van de deelneemster is het een extra bijzondere editie. "Mijn man is 9 juni dit jaar overleden. Ik heb zijn urn in het mandje voorop mijn fiets staan, zodat hij er toch bij is. Voorgaande jaren fietsten we samen, daarom mis ik hem ook heel erg."

Iets verderop tilt een stel uit Lichtenvoorde hun fietsen van de auto. "Dit is voor ons een jaarlijks uitje met broers en zussen. Wij doen één dag mee en dat is elk jaar weer een gezellige bedoeling."

De deelnemers maken dankbaar gebruik van de rustpunten onderweg. (Foto: Jos Tornij)

In zeventig jaar is wel het een en ander veranderd. "Vroeger, toen ik een jaar of twaalf was, gingen we met een heel peloton kinderen de vierdaagse fietsen", vertelt Tornij. "Dit jaar doen er maar een stuk of tien kinderen mee."

Ook is de bewegwijzering veranderd. "In het verleden hadden we routeboekjes. Mensen moesten zich op basis van die beschrijving oriënteren. De laatste vijf jaar pijlen we de hele route uit, maar er zijn ook al mensen die vragen of we de route in gps-coördinaten kunnen aanleveren. Wellicht een idee voor volgend jaar", lacht Tornij.