Actiegroep hoopt dat waarschuwing ministerie gevolgen heeft voor gasboringen in Overijssel

Actiegroep Gas DrOvF hoopt dat de waarschuwing van het ministerie van Landbouw, Natuur en Verkeer aan het adres van Vermilion ook gevolgen heeft voor nieuwe boringen van het gasbedrijf in Overijssel. Vermilion kreeg een waarschuwing voor het mogelijk overtreden van de Wet Natuurbescherming. Het bedrijf kan nu niet verder met het bouwen van een tijdelijke boorinstallatie in Noordwolde in Friesland.

Jeannette van der Velde van actiegroep Gas DrOvF weet niet of de gasboringen in Overijssel ook stilgelegd zullen worden. Die kans bestaat wel, omdat het gasveld Eesveen in de gemeente Steenwijkerland ook in de buurt van een natuurgebied ligt. Omdat ook daar ook de uitspraak van de Raad van State over het PAS, het Programma Aanpak Stikstof, roet in het eten kan gooien.

Blij mee

"Controlerende instanties zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nemen duidelijker hun rol dan anderhalf jaar geleden toen wij vragen begonnen te stellen", aldus Van der Velde. "Daar ben ik blij mee."

Gasbedrijf Vermilion heeft laten weten de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het PAS nauwkeurig te bestuderen, maar aan stoppen niet te denken. "Wij gaan gewoon door met onze activiteiten", liet een woordvoerder zich vanmorgen heel snel ontvallen. Een opmerkelijke uitspraak, omdat uit de brief van het ministerie heel duidelijk blijkt dat doorgaan geen optie is.

Flinke boete

In de brief staat duidelijk dat wanneer er aanvoer van materialen plaats vindt of daadwerkelijk gestart wordt met de bouw van een boortoren in Noordwolde, dat de minister dan meteen in mag grijpen. De minister mag flinke boete geven of het stilleggen van het project. Hoe Vermilion daadwerkelijk met de waarschuwing omgaat, moet nog blijken.