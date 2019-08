Politie zoekt met gerichte sms-bom naar getuigen van woningbrand Nieuwleusen

De politie heeft vanochtend een gerichte sms-bom gestuurd naar getuigen van de woningbrand in Nieuwleusen vorige maand. Bij die brand in de woning aan het Zwarterwaterland kwam een 22-jarige zoon om het leven. De 16-jarige broer is als verdachte aangehouden.

De sms-bom is verstuurd na overleg met het Openbaar Ministerie. Bij gsm-providers heeft de politie gegevens opgevraagd. Iedereen die op zondag 14 juli tussen drie en negen uur in Nieuwleusen of direct omgeving was, heeft zo'n sms gekregen. Met het sturen van de sms-bom hoopt de politie op meer informatie.

De 16-jarige zoon van het gezin, die op het moment van de brand niet in de woning aanwezig was, werd al meerdere keren gehoord door de politie. In de loop van het onderzoek rezen er dusdanige sterke verdenkingen tegen hem, dat eind juli besloten is hem aan te houden.