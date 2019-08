Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: de verkeerde Keu(s) van Achterberg

Deze week; de verkeerde keus van FC Twente-legende Eddy Achterberg om zijn loopbaan af te sluiten bij FC Groningen, weer is FC Utrecht de tweede tegenstander voor PEC Zwolle en gaat Heracles voor het eerst in de historie een eredivisiewedstrijd winnen bij Fortuna Sittard?

FC Groningen - FC Twente

Met een 1-1 gelijkspel tegen PSV beleefde FC Twente een geslaagde terugkeer op het hoogste niveau. FC Groningen is zaterdagavond de volgende opponent voor de Enschedeërs. FC Twente-icoon Eddy Achterberg, alias 'De Keu', sloot zijn loopbaan in 1977 af bij ....FC Groningen. "Dat was een verkeerde keus", zegt hij nu.

"Bij FC Twente was ik door de komst van Hallvar Thoresen op een zijspoor beland. Ik wilde voetballen en liet me in het najaar van 1976 op de transferlijst zetten. NEC en Groningen toonden interesse. Ik tekende bij FC Groningen, dat toen in de eerste divisie speelde, voor drie jaar. Onder trainer Jan Notermans speelde ik veel, maar hij vertrok en het volgende seizoen kwam Theo Verlangen. Dat klikte totaal niet."

Achterberg: "Ik werkte toen al bij Adidas en dat was ook ongelukkig. Had ik om half drie een afspraak in Arnhem en moest ik om half vijf trainen in Groningen. Toen hebben we maar besloten om er na anderhalf seizoen een punt achter te zetten. Achteraf had ik gewoon bij Twente moeten blijven."

Lees verder onder de foto:

Eddy Achterberg ruziet met een MVV'er in het shirt van FC Groningen (Foto: Voetbal International)

Aftrap zaterdag 18.30 uur.

Fortuna Sittard - Heracles Almelo

Na de dramatische seizoenstart tegen sc Heerenveen (0-4) is Fortuna Sittard de tweede tegenstander voor Heracles Almelo. De meeste ontmoetingen tussen die twee ploegen vonden plaats in de eerste divisie, dit is pas het derde seizoen dat Heracles en Fortuna allebei op het hoogste niveau spelen. Zowel in 1985 als vorig seizoen gingen de Almeloërs onderuit in Limburg.

Heracles kwam vorig seizoen uitstekend uit de startblokken maar beleefde in de herfst een dip. De 3-0 nederlaag bij Fortuna Sittard was destijds de derde nederlaag op rij.

In het seizoen 1985/86 degradeerde Heracles roemloos uit de eredivisie. Fortuna Sittard beleefde toen juist een bloeiperiode en haalde zelfs de kwartfinales van het toenmalige Europa Cuptoernooi voor bekerwinnaars. Het was dan ook geen verrassing dat Heracles met 1-0 onderuit ging in Sittard. De roemruchte Engelse spits John Linford maakte de winnende treffer.

Aftrap zondag 12.15

Lees verder onder de foto

Keeper Janis Blaswich en Jesper Drost verwerken de kansloze 3-0 nederlaag tegen Fortuna Sittard (Foto: Pro Shots)

PEC Zwolle - FC Utrecht

Net als Heracles beleefde ook PEC Zwolle een valse start voor eigen publiek door een 3-1 nederlaag tegen Willem II. Er zijn opmerkelijke parallellen met vorig seizoen. Ook toen begon PEC met een nederlaag en ook toen was FC Utrecht de tweede tegenstander. In de Galgenwaard was de 2-0 eindstand al bij rust bereikt.

De uitwedstrijden in de Galgenwaard liggen PEC toch al niet. De Zwollenaren verloren de laatste vier competitieduels in Utrecht.

Aftrap zondag 16.45

Go Ahead Eagles - MVV

De Keuken Kampioen Divisie begint vrijdagavond, een week later dan de eredivisie. De enige Overijsselse ploeg op het tweede niveau is Go Ahead Eagles, de Deventer-ploeg trapt thuis af tegen MVV.

Afgaand op de statistieken kunnen de fans van de thuisclub met een gerust hart plaatsnemen op de tribune. MVV won zeventien jaar geleden voor het laatst in Deventer, in maart 2002.

Opvallend is dat niet wordt stilgestaan bij het overlijden van Barry Hughes. De markante Welshman was begin jaren 70 de trainer in Deventer en bedacht het achtervoegsel 'Eagles' in de clubnaam nadat de amateurs en profs zich van elkaar hadden gescheiden.

Volgens een woordvoerder van Go Ahead is de periode tussen het overlijden van Hughes begin juni en de eerste competitiewedstrijd te lang. Saillant detail: Hughes was ook trainer bij MVV, de andere ploeg op het veld.

Aftrap vrijdag 20.00