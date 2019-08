Go Ahead Eagles moet Veldmate missen bij begin competitie

Go Ahead Eagles begint morgen het nieuwe seizoen zonder aanvoerder Jeroen Veldmate. De 30-jarige verdediger kampt met een achillespeesblessure en staat waarschijnlijk zo'n 2 á 3 weken aan de kant. Donny van Iperen staat morgen centraal in de verdediging tegen MVV Maastricht.

"Het is niks ernstigs, maar door het te belasten maak je het ernsiger", zegt trainer Jack de Gier over de blessure. "We hebben het laten onderzoeken en het is nu goed behandeld." Van Iperen krijgt de voorkeur boven Sam Beukema die een goede indruk maakte in de voorbereiding. "Maar Van Iperen heeft iets meer ervaring in de eerste divisie. Bovendien willen we tegen MVV-spits Van der Hurk graag een verdedigender type opstellen."

Opstelling

Voor de rest heeft De Gier geen geheimen over de elf namen die morgen aan het nieuwe seizoen beginnen. Hobie Verhulst staat in de goal, de verdediging wordt gevormd door Droste, Bosz, Van Iperen en Bliek. Het middenveld bestaat uit Corboz, Lieftink en Bannink terwijl Navratil, Rabaillard en Van der Venne de aanval zullen vormen.

Transfers

"Op dit moment hebben we alle posities eigenljik goed bezet. We hebben eventueel nog een potje om wat te doen als blijkt dat we op een positie nog wat versterking nodig hebben. Dan hebben we het over buitenkansjes. Op het gebied van uitgaande transfers speelt er momenteel niks", zegt De Gier.

Ook dit seizoen doet RTV Oost op de radio weer verslag van alle duels van Go Ahead Eagles. Luister vrijdag vanaf 20:00 uur naar De Oosttribune.