Maxime Bennink van PEC Zwolle Vrouwen naar Reading

Maxime Bennink vertrekt per direct bij PEC Zwolle Vrouwen. De 22-jarige aanvalster gaat voetballen bij Reading in Engeland.

Bennink heeft drie seizoenen voor PEC Zwolle gevoetbald. In 74 duels maakte de Achterhoekse 15 doelpunten. Eerder kwam Bennink ook uit voor FC Twente.



Onlangs had Bennink nog voor één seizoen bijgetekend, maar ze vertrekt nu dus toch uit Zwolle. Technisch manager Sebastiaan Borgardijn van PEC: "Hoewel het voor de club een flinke aderlating is dat Maxime zo kort voor de competitiestart vertrekt, zijn we ook wel trots dat wij opnieuw een speelster afleveren aan een club uit de Engelse Super League. Vorig seizoen bewandelde Esmee de Graaf (West Ham United, red.) namelijk ook al die weg."

"Maxime had onlangs inderdaad haar contract verlengd, maar wij wisten dat zij een vurige droom had om in het buitenland te spelen", vervolgt Borgardijn. "Maxime is jong, talentvol en heeft in Zwolle altijd een prima houding gehad, zowel op als naast het veld. We gunnen haar daarom dit nieuwe hoofdstuk in haar leven en wie weet zien we haar nog eens bij PEC Zwolle terugkeren."