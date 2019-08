Groen licht voor W.G. van de Hulst Festival in Hasselt na periode van onzekerheid

Het W.G. van de Hulst festival in Hasselt gaat dit jaar definitief door. "Na een korte periode van onzekerheid is de kogel door de kerk", laat de organisatie weten. Vorig jaar ging het festival niet door, omdat de organisatie de begroting niet rond kreeg. Dat is dit jaar anders.

Het is voor de achtste keer dat Hasselt in het teken van de bekende kinderboekenschrijver staat. Het festival vindt op dertien december plaats.

Organisatiewissel

Het tweejaarlijkse festival had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden, maar toen was er niet genoeg geld. Door een organisatiewissel werden subsidies te laat aangevraagd en kon er geen 'festivalwaardig programma' worden neergezet.

Dat is dit jaar dus anders. "We zitten nu ruimer in de tijd", zegt organisator Bram Vat. "Vorig jaar hadden we te weinig harde toezeggingen, dit jaar hebben we meer zekerheid."

Teleurstelling

In december 2018 heerste er teleurstelling bij de Hasselters. Vat komt zelf oorspronkelijk uit het westen en is twee jaar geleden naar Hasselt verhuisd. Hij had niet verwacht dat het de inwoners zoveel zou doen.

"Het verbaasde me dat zoiets zoveel impact heeft op zo’n stadje. Mensen vonden het heel erg en zijn dus heel blij dat het dit jaar wél doorgaat."

Programma

Het conceptprogramma ligt volgens Vat zo goed als klaar en wordt nog verder uitgewerkt met activiteiten. "Aan de grachten in het centrum wordt als vanouds in een aantal huizen uit boeken voorgelezen, maar er staan ook verschillende nieuwe activiteiten op het programma", aldus de organisatie.

De sfeer van de stad keert op die dag terug naar de jaren vijftig. In die tijd werden de boeken van Willem Gerrit van de Hulst veel gelezen. Het festival wordt sinds 2002 georganiseerd en vindt dit jaar plaats op 13 december van vier uur in de middag tot half tien 's avonds.