Diepe wand wordt geslagen voor ondergrondse fietsenstalling in Zwolle

Op het Stationsplein in Zwolle wordt een damwand van negen meter diep geslagen die nodig is voor de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling. Dat gebeurt op een speciale en trillingsvrije manier zodat panden zoals het historische stationsgebouw niet beschadigen.

De constructie wordt door bouwaannemer Boskalis geplaatst op de plek waar eerst de rotonde was voor het station. De wand komt in een cirkel te liggen en moet de bouwput vrij houden van grondwater.

Veel grind in de grond

Normaal gebeurt dat door stalen damwanden in de grond te slaan. Op het Stationsplein kan dat niet. Uit onderzoek is gebleken dat er te veel grind in de grond zit. Als er op deze plek damwanden worden geheid, dan ontstaan er trillingen die schade kunnen veroorzaken aan omliggende panden.

Er is daarom gekozen om een wand aan te brengen van beton. Dat gebeurt met een enorme boor die negen meter die de grond in gaat. Er wordt vlak achter de boorkop een betonmengsel de grond in gespoten waardoor er een wand ontstaat. Als de wand klaar is, kan er binnen de cirkel een gat worden gegraven die zo'n zes meter diep is.

Veilig voor personeel

Op de plek waar wordt geboord is het grondwater vervuild, maar het is volgens Boskalis veilig genoeg voor het personeel om te werken. Medewerkers die bij de boorkop in de buurt zijn, dragen speciale pakken en gasmaskers. De bouwaannemer is nog met de gemeente in gesprek over het schoonmaken van het vervuilde grondwater.