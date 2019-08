Oog in oog met de Dahliareuzen?

Prachtige wagens versierd met tienduizenden bloemen sieren de straten en veranderen het beeld in een sprookjesachtige omgeving. Vrijdag 16 augustus is dé dag waar Sint Jansklooster al een jaar lang naar uit kijkt en RTV Oost is er live bij. Meer dan 3 miljoen dahlia’s, verdeeld over twaalf creaties, komen langs in het dorp. Kijk vanaf 14.00 uur live mee naar de Dahliareuzen.

Theatercorso

Iedere liefhebber van cultureel en artistiek vermaak mag dit evenement niet missen. Naast de grootse praalwagens is er ook levendig theater en kan men genieten van muzikaal vermaak. Daarom staat het evenement ook wel bekend als Theatercorso Sint Jansklooster.

Diverse groepen en thema’s

In zowel 2017 als vorig jaar ging de groep Fun Fun Bloemencorso Sint Jansklooster er met de overwinning vandoor. Fun Fun won ook de edities in 2012 en 2013 en behoorde in jaren daarna steevast tot de top drie. The Next won vorig jaar de 2e prijs met ‘Gezocht’ en de After Nero’s met ‘Typisch’ grepen het brons. Ook dit jaar zijn de bovengenoemde groepen weer van de partij en zie je in de wagens thema’s voorbij komen als Te Water, Hollands Goud, Dagelijks Brood en Reusachtig.



De live-special van het Bloemencorso Sint Jansklooster is mede mogelijk gemaakt door de COV (Christelijke Oranje Vereniging) Sint Jansklooster en zie je bij TV Oost op vrijdag 16 augustus om 14.00 uur. Deze uitzending wordt herhaald om 21.30 uur en de volgende ochtend om 10.00 uur.