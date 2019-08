Enschedese hennepteler probeerde ex-partner omver te rijden

De man huurde een loods aan de Bultsweg in Glanerbrug, waar in 2017 een hennepplantage met 780 planten werd opgerold. Even later ontdekte de politie driehonderd kilo hennep in een schuur aan de nabijgelegen Najaarsweg.

Geldnood

Twee weken geleden zei de 36-jarige dat hij niets te maken had met de kwekerij en alleen geld kreeg om het huurcontract op zijn naam te zetten. Volgens de man zat hij in geldnood. De rechtbank ging hier niet in mee en oordeelde dat hij verantwoordelijk is voor de kwekerij.

Maar de man had meer op zijn kerfstok. Hij stond ook voor de rechter omdat hij zijn ex-partner een klap gaf en de ramen van haar woning met een honkbalknuppel kapot sloeg. Ook probeerde hij de vrouw omver te rijden met zijn auto. Hij is voor al deze aanklachten veroordeeld.

Contactverbod

De rechtbank legde hem naast een werkstraf en boete, ook een verbod op om in de buurt van zijn ex te komen. Als hij dat wel doet, kan hij voor een half jaar achter de tralies verdwijnen.