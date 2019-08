Leven van Enschedeër Joey op de kop na ongeluk: "Had heel anders kunnen aflopen"

"Ik zou 's nachts bij een collega in Den Bosch slapen, maar ik raakte hem midden in de nacht in Nijmegen kwijt. Mijn telefoon was leeg, dus besloot ik de trein naar Den Bosch te nemen. Want het adres wist ik nog."

Eenmaal aangekomen in Den Bosch kwam Joey bij het station een fietser tegen. "Ik kwam met hem aan de praat en vertelde dat ik naar het huis van mijn collega moest lopen. Hij vertelde mij dat het een flink stuk lopen was, dus bood hij aan om achterop te gaan zitten. Hij kon mij wel afzetten."

Geschept

"We waren bijna bij het huis van mijn collega toen ik een auto achter ons hoorde. Ik zei nog tegen Derk (de onbekende fietser, red.) dat hij even goed rechts moest blijven fietsen. Een paar seconden later werden we geschept door de auto." In plaats van dat de bestuurder zijn auto aan de kant zette, reed hij hard door. "Ik hoorde hem nog gas geven. Het ging allemaal zo snel. Ik kon het kenteken niet meer zien."

Joey bleef samen met Derk achter op de straat en een voorbijganger schoot hen te hulp. "Ik heb vier breuken in mijn been, de binnenkant van mijn enkel stond twee centimeter van elkaar af en is gebroken, mijn kuitbeen is gebroken en mijn scheenbeen is gebroken. De revalidatie gaat minstens een half jaar duren."

Het been van Joey (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Lachgas?

Donderdag gaf de politie de beelden van de auto vrij. Het gaat om een donkere Seat waarvan de rechter spiegel door het ongeval af is. Op de beelden lijkt de bestuurder bezig met een lachgasballon, terwijl dat enkele seconden na het ongeval is. Een woordvoerder van de politie laat weten dat niet kan worden uitgesloten dat het om lachgas gaat, maar dat het ook niet met zekerheid kan worden gezegd. "Wij nemen dit mee in het onderzoek." Ook het kenteken is bij de politie, ondanks de beelden, niet bekend.

Op de beelden die de politie heeft vrijgegeven, is de auto van de doorrijder te zien net na de aanrijding. Het gaat om donkergrijze of zwarte Seat Ibiza. De tekst gaat verder onder de video.

Dader

Mocht de dader gevonden worden, wil Joey hem heel graag zien en spreken. "Ik heb zoveel vragen nu. Ik zou hem eens recht in zijn ogen aan willen kijken. Waarom reed hij door? Was hij onder invloed? Waarom meldt hij zich niet alsnog?"

Voorlopig blijft Joey bij zijn ouders in Enschede. "Ik woon hier inmiddels niet meer, maar het is erg fijn dat ik hier nu even kan zijn. Al begint het wel erg saai te worden. Ik heb inmiddels genoeg series gekeken en ook al die potjes FIFA op de Playstation ben ik nu wel zat."