Taakstraf en forse waarschuwing voor begraafplaatsdief

Een 24-jarige inwoner van Dedemsvaart is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. De man werd op 12 mei dit jaar op heterdaad betrapt op de begraafplaats in Gramsbergen terwijl hij samen met een andere man bezig was een zeecontainer vol gereedschap open te slijpen.

Medewerkers van de begraafplaats aan de Anerdijk zagen op een zondagmiddag dat het raam van hun keet open stond. Ze misten sleutels van verschillende schuren met tuingereedschap, maar zagen ook dat de dieven de belangrijkste sleutel, die van de zeecontainer met de zitmaaier, over het hoofd hadden gezien. Omdat zitmaaiers erg populair zijn bij het dievengilde, besloten ze het apparaat uit de container te halen en veilig te stellen.

Toen ze naar de container liepen, betrapten ze twee mannen die met een slijptol bezig waren het slot door te slijpen. Een van de mannen ging ervandoor, gaf een van de medewerkers een schop, sprong in een auto en racete er met piepende banden vandoor.



Achtervolging

De medewerkers van de begraafplaats achtervolgden de andere man net zo lang tot de politie hem in de kraag kon grijpen. In de broekzak van de aangehouden man (de 24-jarige Dedemsvaarter) vonden de politie-agenten sleutels.





De man uit Dedemsvaart beweerde dat hij de sleutels vlak voordat hij werd betrapt, had gevonden. Bij zijn verhoor op het politiebureau zei de 24-jarige dat hij niet zoveel kwaad ziet in het leeghalen van gereedschapsschuurtjes. Het is niet meer dan een verzekeringskwestie, vindt hij. Ook geeft hij toe dat hij wel vaker op pad gaat als hij in geldnood zit en het hem niet uitmaakt wat hij dan tegenkomt om mee te nemen. "Handel is handel", zegt hij.





De Dedemsvaarter nam vrijdagmorgen niet de moeite om naar de rechtbank te komen. Ook zijn advocaat en de reclassering wisten hem niet te bereiken. "Een beetje onverschillige jongeman die duidelijk niet op de goede weg is en dat stemt mij niet gerust", aldus de Zwolse politierechter Melaard. "Meneer solliciteert met zijn gedrag wel naar een gevangenisstraf."