King’s Men, Macbeth twee afleveringen van OverUIT de Kunst

De vier mannen en regisseuse brengen het stuk van Shakespeare terug in haar glorie, zoals het ook in de tijd van de schrijver zelf geweest moet zijn. Dat u de ervaring gemist heeft in Klooster Bentlage is eeuwig zonde, maar gelukkig kunt u zondag meekijken in OverUIT de Kunst én spelen ze eind augustus nog op landgoed Hooge Boekel. OverUIT de Kunst is een dubbelaflevering. In deel 1 ziet u delen uit het theaterstuk en in deel 2 krijgt u een kijkje achter de schermen.

Op zondag 11 augustus zenden wij de twee delen van deze dubbelaflevering beiden uit.

Deel 1 Een indruk van de voorstelling kunt u zien om 11.00/12.00/14.00/16.00/17.12 en 19.12 uur

Deel 2 Een kijkje achter de schermen kunt u zien om 11.20/12.20/14.20/16.20/18.12 uur

Ook kunt u de beide delen vanaf zondag 11 augustus online hier terugkijken.