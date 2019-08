Er is regen, maar de droogte blijft zorgelijk

"Dat komt omdat op de hoge gronden we niet in staat zijn water aan te voeren. Hier zijn we volledig afhankelijk van regenwater en dat komt maar niet," zegt Martin Hilferink van Vechtstromen.

"Je kunt je voorstellen dat met een hoosbui een hoeveelheid naar beneden komt die gelijk staat aan die zestien emmers, maar daar hebben we niets aan. We moeten een lange periode hebben waarin het gestaag door regent."



Vervelende situatie

De schade aan de natuur is op dit moment nog niet in te schatten. Ook voor de landbouwers is het lage peil een vervelende situatie. Rondom natuurgebieden is een beregeningsverbod van kracht.

Grondboorders in de provincie maken overuren om putten te slaan voor agrarische bedrijven om bij het grondwater te kunnen komen. Hilferink noemt de situatie uitzonderlijk. "Ook al omdat we vorig jaar zo'n droog jaar hebben gehad."



Nog nooit gezien

Ook weerman Martin Bosch is verbaasd over de droogte van de afgelopen tijd. "In mijn carrière als weerman heb ik dit nog nooit gezien", zegt hij.

Hij voorspelt voor de komende week wat regen, maar dat zet volgens hem geen zoden aan de dijk. "Die hoeveelheden stellen niets voor in vergelijking met die zestien emmers."