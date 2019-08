Pelle Clement vraagteken bij PEC Zwolle: "Ziet er niet zo goed uit"

Het is onzeker of PEC Zwolle zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht kan beschikken over Pelle Clement. De middenvelder trainde vrijdagochtend weer voor een deel mee met de groep, maar heeft nog steeds last van de kneuzing in zijn bekken.

"Ik zit nog wel aan de medicatie en ik heb nog steeds last, dus het ziet er op dit moment niet zo goed uit", aldus Clement, die de kwetsuur vrijdag opliep in de openingswedstrijd tegen Willem II.

Omgooien

PEC verloor dat duel met 3-1. Trainer John Stegeman was niet te spreken over het spel van zijn ploeg, met name in de tweede helft. Hij gaat het elftal nu behoorlijk omgooien: linksback Kenneth Paal keert terug na een schorsing, Yuta Nakayama verhuist naar het middenveld, Rick Dekker verkast naar de defensie, Iliass Bel Hassani wordt als vleugelaanvaller opgesteld in plaats van Stanley Elbers en de vrijgekomen plek op het middenveld gaat naar Zian Flemming. En als Clement zondag niet kan starten, lijkt debutant Dean Huiberts zijn vervanger.

Zoekende

"Ik ben nog zoekende naar wat het beste voor het elftal is", geeft Stegeman eerlijk toe. "Meestal heb ik op dag één al een elftal klaar, maar door de blessures (Van Polen, Van Duinen, Lam, Van Crooy, red.), en spelers die later aansloten, is dat nu nog niet zo. Op dit moment zoek ik nog naar meer stabiliteit, maar het is lastig om de poppetjes op de juiste plaats te krijgen."

FC Utrecht begon de competitie vorige week met een 4-2 zege in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Live op radio

Het duel in de Domstad begint zondag om 16.45 uur en in De Oosttribune op Radio Oost wordt er live verslag van gedaan.