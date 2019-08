Xandro Schenk in eredivisie wel basisspeler: "Trainer gaat meer van voetbal uit"

Xandro Schenk was vorige week een opvallend gezicht in de basis van FC Twente tijdens het gelijkspel tegen PSV. De verdediger was vorig jaar in de Keuken Kampioen Divisie onder Marino Pusic voornamelijk wisselspeler, maar onder Gonzalo Garcia lijkt hij zich in de eredivisie dus in de basis te hebben gespeeld.

De linkspoot heeft zelf wel een verklaring: "Het is misschien een beetje de speelstijl die de trainer hanteert. Marino was iets meer van het écht verdedigen en minder het opbouwen en deze trainer gaat iets meer van voetbal uit. Dus dan kan het voor mij goed uitpakken. Ik ben natuurlijk een voetballende verdediger. Dus als je van achteruit gaat opbouwen, kun je mij goed gebruiken ja."

Goede ploeg

Morgen is er waarschijnlijk dus ook een basisplaats tegen Groningen. Schenk verwacht een lastig duel: '" Het is best een goede ploeg. Ik heb al een paar keer bij Groningen gespeeld, dat is altijd een moeilijke wedstrijd. Maar we gaan wel voor de drie punten." Hij won nog nooit van de groen-witten: "Dat is niet best, morgen maar eens verandering in brengen dan", sluit hij af.

Geen Berggreen

Garcia kan tegen Groningen nog geen beroep doen op spits Emil Berggreen. Verder lijkt er weinig te wijzigen aan de ploeg die een punt pakte tegen de Eindhovenaren. Het duel in Groningen begint morgen om 18.30 uur en is te beluisteren bij Radio Oost.