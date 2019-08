Nabestaanden van in Reutum doodgestoken man zetten gerechtsgebouw op stelten

Nabestaanden van de in Reutum doodgestoken Roelof Esman hebben vandaag het gerechtshof op stelten gezet. Woedend drongen ze aan op een versnelde behandeling van de hoger beroepszaak en ze deden een doodsbedreiging richting de verdachten. Eén van die verdachten is voormalig profvoetballer Ruud ter H. uit Enschede.

De Enschedeër is samen met zijn broer Frank door de rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel voor het doodsteken van Esman. Ze zijn tegen die straf in hoger beroep gegaan. Vandaag was een voorbereidende rechtszitting, waar verdachten en hun advocaat eventueel een verzoek konden doen over de hechtenis.

Beesten

Maar de Enschedese broers waren niet op de zitting verschenen. Dat maakte de twaalf nabestaanden die wel naar het gerechtshof waren gekomen boos. "Waardeloos dit!", riepen ze hard door de zaal. "Die beesten hadden hier gewoon moeten zitten!"

Daar bleef het niet bij. Toen de nabestaanden hoorden dat nieuwe getuigenverhoren pas gepland staan voor november en december, werden ze nog bozer. "Dan pas!? Zitten jullie hier niks te doen of zo? Het is inmiddels twee jaar geleden dat Roelof is vermoord. Dat wachten is slopend voor ons, het maakt ons kapot!"

Doodsbedreigingen

Enkele nabestaanden raakten vervolgens aan de kook en stonden op. "Als jullie ze niet straffen, dan doen wij dat wel!" En een ander: "Laat die jongens maar vrij, dan schiet ik ze wel dood. En dat is een belofte."

Zo'n doodsbedreiging richting de verdachten is niet nieuw. Vorig jaar deed de moeder van de doodgestoken Esman al een soortgelijke uitspraak in de rechtszaal. Ze zei toen: "Het liefst pak ik een pistool en schiet ik jullie hier in de rechtszaal dood."

Een kalmerend woord van leden van het gerechtshof mocht vandaag niet baten. Toen ze probeerden uit te leggen hoe de rechtsgang in zijn werk gaat, liepen de vier woedend de zaal uit. De deur sloegen ze met een harde klap dicht.

Messen

Roelof Esman werd twee jaar geleden doodgestoken in een Reutums café. Daar waren verschillende personen het begin van de bouwvak aan het vieren. Er was veel gedronken en er ontstond commotie. Bij de ruzie zouden de Enschedese broers messen uit de keuken hebben gepakt en daarmee Esman hebben doodgestoken. Ook Esman's broer werd gestoken, maar overleefde wonderwel.

De advocaat van de Enschedese broers heeft een poos geleden verzocht om elf getuigen opnieuw te horen. Dat heeft het gerechtshof toegestaan. Die verhoren beginnen dus in november.