Vrijheidstour door Overijssel in 17 dagen

De provincie Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. Op 1 april 1945 konden de inwoners van Haaksbergen als eerste de vlag buiten hangen. Ruim twee weken later, op 17 april, was Kampen bevrijd en daarmee de hele provincie. RTV Oost maakt in 2020, van 1 t/m 17 april, een Vrijheidstour door Overijssel. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal op radio, tv, online en social media. Veel van deze persoonlijke verhalen zijn in april 2019 ontdekt tijdens de WO2 Cafés van RTV Oost en het Historisch Centrum Overijssel.

“Gezinsleed dat nooit vergeten mag worden”. Dat zegt bijna iedereen die een persoonlijk en ontroerend bevrijdings- of oorlogsverhaal heeft gedeeld met RTV Oost en Historisch Centrum Overijssel het afgelopen jaar. Exact die boodschap is de reden dat RTV Oost van 1 tot en met 17 april een Vrijheidstour door de provincie maakt. Want deze verhalen moeten verteld en vastgelegd worden. Het liefst uit de eerste hand nu het nog kan.

RTV Oost brengt de oorlog dichtbij

Zo heeft bijvoorbeeld het verhaal van de heer Te Rietstap veel mensen geraakt tijdens het WO2 Café. "Toen ik die sjaal voor de eerste keer zag was dat enorm emotioneel", zegt hij. "Je ziet aan de twee gaten die erin zitten dat hij een nekschot heeft gehad. Mijn vader is in een massagraf terechtgekomen. Daar is de sjaal later uitgehaald en door mijn moeder schoongemaakt". Het leed en het verdriet is zichtbaar en voelbaar als hij het verhaal na al die jaren voor het eerst in het openbaar vertelt. Elk persoonlijk verhaal laat zien wat de impact van oorlog is aan iedereen die de oorlog niet heeft meegemaakt. Al deze verhalen vormen een lint op de bevrijdingsroute van Overijssel in de vrijheidstour.

Live Radio vanuit de Vrijheidsexpress

Naast de 17 bijzondere verhalen gaat RTV Oost op zoek naar meer verhalen en gebeurtenissen die worden georganiseerd in het kader van 75 jaar vrijheid in de Overijsselse gemeenten. RTV Oost maakt de hele dag radio vanuit de Vrijheidsexpress. De bus start en eindigt elke dag vanuit een andere gemeente en tourt langs bijzondere plekken, scholen, verzorgingshuizen, sportclubs, etcetera. De Vrijheidstour is van en voor Overijssel. Iedereen is welkom tijdens de tour. Niet alleen om verhalen te horen van ooggetuigen, historische verenigingen en de WO2-kenners van Historisch Centrum Overijssel, maar ook om zelf verhalen te vertellen. Grote en kleine verhalen zijn interessant, want soms is een klein verhaal een ontbrekend stukje in een groter verhaal. En vaak raakt juist een klein persoonlijk verhaal een snaar bij iedereen die de oorlog niet heeft meegemaakt. Deze verhalen samen vertellen wat leven in vrijheid betekent.

Dagelijks TV programma

RTV Oost sluit elke dag af met een tv-programma op de locatie waar ‘s ochtends de Vrijheidsexpress is vertrokken. Een terugblik met gasten op de verhalen van de dag. ’s Avonds tot slot een vrolijk feestprogramma waar de euforie, opluchting en blijdschap van net na de oorlog centraal staat. Er zijn optredens van lokale talenten die zijn geselecteerd door de grote Overijsselse poppodia, een 'concert for freedom' door The Bluebettes, aangevuld met lokale optredens.

Tourdata 2020

Woensdag 1 april - Enschede

Donderdag 2 april - Oldenzaal

Vrijdag 3 april - Borne

Zaterdag 4 april - Delden

Zondag 5 april - Almelo

Maandag 6 april - Den Ham

Dinsdag 7 april - Dedemsvaart

Woensdag 8 april - Holten

Donderdag 9 april - Nijverdal

Vrijdag 10 april - Deventer

Zaterdag 11 april - Ommen

Zondag 12 april - Heino

Maandag 13 april - Olst-Wijhe

Dinsdag 14 april - Staphorst

Woensdag 15 april - Zwartsluis

Donderdag 16 april - Kuinre

Vrijdag 17 april - Kampen