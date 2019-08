Wordt bouw van ecoduct over A35 opnieuw stilgelegd vanwege ‘natte vingerwerk’ bij geluidsonderzoek?

Benny Valkenburg woont vlakbij het ecoduct, dat inmiddels volop in aanbouw is. In het dagelijks leven is hij treinmachinist en weet hij als geen ander wat geluid kan doen in een tunnel. “Zo’n tunnel werkt als een soort toeter”, legt Valkenburg uit. “Geluid wordt in een tunnel versterkt en nu bouwen ze er ook nog een dat zo ontworpen is dat het snelweggeluid in de richting van mijn huis wordt geblazen.”

De inwoner van Twekkelo, een landelijk gebied dat is ingeklemd tussen Hengelo, Enschede en de A35, wil op z’n minst dat Rijkswaterstaat een geluidswal bij zijn huis bouwt. Maar tot nu toe willen ze daar bij de overheid niets van weten. Reden voor Valkenburg om naar de rechter te stappen. Bij een eerder zaak wist hij de bouw van het ecoduct al enkele maanden stil te leggen. Met de zaak vandaag hoopt hij af te dwingen dat er geluidswerende maatregelen komen.

Geen 'tunneleffect'

Rijkswaterstaat heeft op dit moment twee argumenten om geen geluidswal te bouwen. De eerst is dat het ecoduct maar twaalf meter breed is en er daardoor helemaal geen sprake is van een ‘tunneleffect’ dat kan optreden. Dat gebeurt alleen in langere tunnels. Daarnaast bestaan de wanden van het ecoduct voor een groot deel uit stenen korven, waardoor geluid geabsorbeerd wordt en niet weerkaatst richting omliggende huizen.

De gemeente Enschede die ook partij is bij deze rechtszaak voert nog een derde argument aan. Volgens de woordvoerder is het juridisch niet eens nodig om een uitgebreid geluidsonderzoek te doen bij dit soort bouwwerkzaamheden. Alleen wanneer de A35 zou worden uitgebreid en je veel meer verkeer kunt verwachten, dan doe je dat soort onderzoek.

Het ecoduct over de A35 bij Enschede in aanbouw (Foto: RTV Oost)

Benny Valkenburg kan helemaal niets met die argumentatie en zijn advocaat Middelkamp nog minder. Volgens Valkenburg rammelt het geluidsonderzoek aan alle kanten. Hij noemt het zelfs ‘natte vingerwerk’. De jurist verbaast zich erover dat er niet eens een goed computerprogramma bestaat om te berekenen wat de geluidseffecten zijn van ecoducten op de omgeving. “Iedereen baseert zich op aannames, maar daarmee voldoe je natuurlijk niet aan de eisen van de wet.”

Toename geluidsoverlast

Middelkamp is daarom zelf nog eens wat dieper in de lawaaiproblematiek rond de A35 gedoken en constateert dat de A35 sowieso steeds meer herrie produceert. Waar Benny Valkenburg in 2006 nog in een groene zone woonde, zit hij inmiddels in een oranje zone met veel meer geluidsoverlast. Middelkamp vermoedt dat de overlast het afgelopen jaar verder is toegenomen vanwege de recent geopende N18, waardoor veel extra verkeer op de A35 terechtkomt. Hij wil daarom dat al deze gegevens worden meegenomen in een gedegen geluidsonderzoek.

Nog een troef

De jurist is daarbij wel realistisch over de kansen bij de rechtbank in Zwolle. “We hebben de pech dat al veel is vastgelegd in het bestemmingsplan en daar is destijds vanuit de buurt geen bezwaar op gekomen.” Maar hij voegt er direct aan toe. “Als het hier niet lukt, dan starten we direct een procedure bij de Raad van State in Den Haag.” Want naast een mogelijk rammelend geluidsonderzoek heeft Middelkamp nog een troef in handen: een recente juridische uitspraak in het stikstof-dossier dat op dit moment overal in het land gevolgen heeft.

“Bouwprojecten liggen op veel plekken stil wanneer sprake is van ook maar de geringste uitstoot van stikstof. Bij de bouw van een ecoduct is daar ook al gauw sprake van.” Voorwaarde is wel dat de bouwplek in de buurt van een beschermd Natura-2000 gebied ligt. Volgens Rijkswaterstaat en Enschede ligt zo’n natuurgebied op minimaal vijf kilometer afstand en is dat veel te ver om gevolgen te hebben.

Middelkamp denkt daar anders over. “Vijf kilometer is juist heel dichtbij. Alles binnen een straal van veertig á vijftig kilometer is relevant als het gaat om de wet Natuurbescherming.”

'Chantage'

Buiten de zitting om willen Rijkswaterstaat en de gemeente Enschede geen uitlatingen doen. "Ongebruikelijk wanneer een zaak onder de rechter is", aldus een woordvoerder. Tijdens de zitting werd wel duidelijk dat vooral Rijkswaterstaat niet blij is met de procedure.

Een medewerker nam daarbij het woord 'chantage' in de mond. Ze vindt dat Middelkamp via een rechtszaak over een ecoduct, onterecht probeert om er voor zichzelf een geluidswal uit te slepen. Terwijl Middelkamp al via de telefoon het aanbod heeft gekregen, dat als in de toekomst sprake is van toenemende geluidsoverlast, Rijkswaterstaat gepaste maatregelen zal nemen in of bij zijn huis.

De rechtbank in Zwolle doet over twee weken uitspraak in deze zaak. Mogelijk wordt de bouw van het ecoduct dan opnieuw stilgelegd voor nader onderzoek. Zo niet, dan beginnen over enkele weken de heiwerkzaamheden. Volgens de huidige plannen moet het ecoduct komend voorjaar klaar zijn.