Honderden Saab-liefhebbers komen in Weerselo hun liefde voor de auto betuigen

Honderden liefhebbers van de Saab zijn dit weekend in Weerselo en omstreken te vinden. Het internationale evenement IntSaab2019 wordt dit jaar in Nederland gehouden en de organisatie heeft het Twentse dorp als basis gekozen. Ruim zeshonderd liefhebbers en auto's uit heel Europa zijn er bij.

"Het evenement wordt elk jaar ergens in Europa gehouden", vertelt Merlijn Koopman van Saab Club Nederland, één van de oudste Saabclubs ter wereld. "Tien jaar geleden werd het in Nederland georganiseerd toen de Saab vijftig jaar bestond." Ook de zestigste verjaardag wordt dus in Nederland gevierd.

Waarom worden mensen verliefd op een Saab? "Het is een bijzondere auto met een enorme historie", vertelt Koopman. "Saab is begonnen als vliegtuigbouwer, maar na de Tweede Wereldoorlog stopte dat en moesten ze iets anders doen om hun geld te verdienen. Toen zijn ze auto's gaan bouwen. Ze zijn wel doorgegaan met nummeren: het laatste vliegtuig was Saab 91, de eerste auto was een Saab 92."

"Het is een merk van formaat met historie waar mensen trots op zijn. Het is een veilige auto. Niet een auto waar je zomaar in rijdt: het is een bewuste keuze. Iedereen die je spreekt rijdt Saab omdat ze er een bepaald gevoel bij hebben."

Vrijdag zijn de deelnemers aangekomen op het terrein in Weerselo. Zaterdag staat in het teken van activiteiten op Vliegveld Twenthe en zondag is er een onderdelenmarkt.