Go Ahead Eagles start nieuwe seizoen met zege op MVV dankzij uitblinkende debutant Rabillard

Go Ahead Eagles is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gestart met een driepunter. In De Adelaarshorst werd het 3-2, onder meer door twee doelpunten van debutant Antoine Rabillard.

Zonder aanvoerder Jeroen Veldmate was de ploeg van trainer Jack de Gier in het eerste bedrijf de bovenliggende partij, maar kwam het wel op achterstand tegen MVV. Nadat een treffer van Koen Kostons eerst nog geen doorgang vond wegens buitenspel, werd een lakse pass van Gino Bosz even later genadeloos afgestraft. Anthony van den Hurk legde Bosz en Donny van Iperen in de luren, waarna zijn schot van richting werd veranderd door Julius Bliek en Hobie Verhulst vervolgens kansloos was: 0-1.

Orde op zaken

De thuisploeg rechtte echter haar rug en stelde nog voor de rust orde op zaken. Jaroslav Navrátil zorgde halverwege de eerste helft voor de 1-1. Een geblokt schot van Rabillard belandde voor zijn voeten en daar wist de buitenspeler wel raad mee. Vlak voor de theepauze was Rabillard zelf het eindstation van een fraaie Deventer-aanval. Navratil vond Van der Venne in de zestien, die met een lepe kopbal de Franse spits een niet te missen kans gaf: 2-1. Go Ahead Eagles verzuimde de score verder uit te bouwen, onder meer de lat stond een doelpunt van smaakmaker Maël Corboz in de weg.

Rabillard schittert

Voor Rabillard werd het uiteindelijk een debuut om nooit te vergeten. MVV-verdediger Luc Mares ging kinderlijk in de fout en de aanvalsleider van Go Ahead Eagles was er als de kippen bij om dit cadeautje uit te pakken. Met een subtiel wippertje ontdeed hij zich van doelman Gilles Deusings en schoof vervolgens simpel de 3-1 binnen.

Spannende slotfase

Go Ahead Eagles vergat zichzelf in veilige haven te schieten en zag MVV de aansluitingstreffer produceren. Nadat Van den Hurk eerder in de wedstrijd een kopbal op miraculeuze wijze gepareerd zag worden door Verhulst, was het een kwartier voor tijd wél raak: 3-2. Van der Venne had de 4-2 op zijn schoen en kon aan alle spanning een eind maken, maar de gelegenheids-linksbuiten punterde over. Gescoord werd er niet meer, waardoor de drie punten in Deventer bleven.

Go Ahead Eagles - MVV Maastricht 3-2

0-1 Van den Hurk (17)

1-1 Navrátil (26)

2-1 Rabillard (41)

3-1 Rabillard (54)

3-2 Van den Hurk (75)

Geel: Nys

Arbiter: Dieperink

Go Ahead Eagles: Verhulst; Droste, Bosz, Van Iperen, Bliek; Corboz, Bannink (Eddahchouri/77), Lieftink; Navrátil (Pouwels/86), Rabillard (Berden/88), Van der Venne.

MVV Maastricht: Deusings; Frenoy, Shermar Martina (Vlijter/77), Mares, Shermaine Martina; Kostons, Nys, Deom (Everaers/81); Holtby, Van den Hurk, Schroijen.

Bekijk hier de uitslagen en stand na de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. De statistieken van de spelers van Go Ahead Eagles zijn via deze link te vinden.