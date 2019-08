Dirk slaat een meerval van 2,27 meter én misschien wel een Nederlands record aan de haak

Het is niet de grootste gevangen meerval ooit, maar het is zeker een enorm grote vis. Mogelijk zelfs de grootste gevangen meerval ooit in Nederland. Afgelopen week sloeg Dirk Ditters in het Rutbekerveld tussen Enschede en Haaksbergen een meerval van 2,27 meter lang aan de haak.

"Het was een strijd van twintig minuten lang", blikt de Duitser terug bij de NOS. "We waren van land af aan het vissen, maar ze waren te sterk."

Daarom riep Dirk de hulp in van een collega-visser met een boot. "Met de boot zijn we achter de vis aangegaan."

Behalve groot, was het dier ook erg zwaar. Dirk schat dat de meerval zeker zeventig kilo zwaar was. "Daar hadden we een speciale meervalhengel voor. Met een sterke lijn, een grote hengel, een speciale molen."

Tekst gaat verder onder Facebookpost

Niet de grootste ooit

De Duitse visser ging bewust naar het Rutbekerveld. Hij ving daar naar eigen zeggen laatst een nóg grotere vis. "Die was wel tien tot twintig centimeter langer", zegt hij, "maar toen knapten de lijnen." Daardoor kon hij niet meten hoe groot die vis was.

Bart de Vries van Fishing Adventure, het bedrijf dat de vissessie organiseerde, bevestigt de enorme vangst van Dirk. "Er zitten meer heel grote vissen in het Rutbekerveld", zegt hij tegen de landelijke omroep. Dat zouden meervallen en steuren zijn, die een flink stuk langer zijn dan twee meter. Ook zwemmen er in die zandwinningsplas grote snoeken, kwabalen, snoekbaarzen, baarzen en andere grote vissen.

Voor Dirk is het niet de grootste vis die hij ooit gevangen heeft. "Ik heb in Spanje en Italië gewerkt. De grootste meerval die ik heb gevangen was 2,58 meter."

Vis terug

De meerval zwemt overigens nog steeds in het Rutbekerveld, want het dier is na het poseren voor een foto teruggezet in het water. Dat is anders dan wat Dirk in zijn thuisland doet. "In Duitsland moet ik alle vis kapotmaken", zegt Ditters. "Met een pin de kop, daar zijn regels voor. In Nederland hoeft dat niet. Dat is veel beter voor de natuur."

Hij heeft er ook niet aan gedacht om de vis mee naar huis te nemen en op te eten. "Wat moet ik met zeventig kilo vis?", vraagt hij zich af.