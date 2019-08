Rabillard geniet van goals bij debuut voor Go Ahead Eagles: ''Wil er nog veel meer maken''

Antoine Rabillard was met twee treffers bij zijn debuut voor Go Ahead Eagles de grote man tegen MVV. Mede door zijn inbreng zegevierde de Deventer ploeg met 3-2 over de Limburgse opponent.

"Dit is de beste manier om de competitie te starten. De fans hebben ons geweldig gesteund, zij zijn op een goede manier 'crazy'. Dat is enorm belangrijk voor ons", vertelt Rabillard na afloop van het duel in De Adelaarshorst. "Zelf had ik nog meer kunnen scoren, maar het belangrijkste is dat we de drie punten in eigen huis hebben gehouden. Ik denk dat ik met de week beter zal spelen. Het is mijn taak om doelpunten te maken."

Meer doelpunten

In het shirt van het Franse AS Béziers kwam Rabillard afgelopen seizoen slechts tot twee doelpunten. Dat aantal heeft hij na één wedstrijd in Deventer al bereikt. "Ik heb verteld dat afgelopen seizoen niet mijn beste was en ik dat snel moet vergeten", vervolgt de spits. "Ik ben blij dat ik vandaag twee keer heb gescoord. Maar dit is slechts het begin, ik wil er nog veel meer maken en hoop op een goed seizoen met Go Ahead Eagles", aldus Rabillard.