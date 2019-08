Voorzitter Gondelvaart mocht Beatrix begeleiden: maak je één keer in je leven mee

Vier zwarte limousines rijden het dorp binnen. Wie er in zit is voor bijna iedereen in Belt-Schutsloot onduidelijk. Slechts een paar mensen weten dat over enkele ogenblikken koninklijk bezoek uit één van de voertuigen zal stappen. Het is prinses Beatrix die tot ieders verrassing de gondelvaart in het dorp komt bezoeken. "Dit maak je maar één keer in je leven mee!", blikt voorzitter Gert Weijs terug op de gondelvaart van vrijdagavond.

"Het was een verrassing tot een dag van tevoren", zegt Weijs. "Donderdag hoorden we dat we hoog bezoek kregen van prinses Beatrix. We moesten het binnen het bestuur klein houden, het mocht absoluut niet uitlekken. Een paar bestuursleden wisten er van." Het bezoek is een cadeautje, aldus de voorzitter.

De komst van Beatrix zorgde voor veel verbaasde gezichten in het dorp. "Er ontplofte een bom toen die vier limousines het dorp in kwamen rijden. Iedereen vroeg zich af: hoe krijg je dat voor elkaar?"

Enthousiast

De prinses is door verhalen van vrienden nieuwsgierig geworden naar de gondelvaart. "Die komen al jaren de gondelvaart bezoeken en die hebben haar warm gemaakt voor een bezoek. En ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik op het stoeltje naast haar werd gezet. Ik mocht haar de gehele rondvaart begeleiden", vertelt Weijs.

Organisatorisch hoeft niet veel aangepast te worden om het bezoek mogelijk te maken. "Ze kwam op persoonlijke titel naar het dorp. Wij hadden het draaiboek bekeken en er was besloten dat het bezoek plaats kon vinden zonder heel veel bombarie en toeters en bellen." Dat alles vrij ongedwongen verloopt, blijkt ook als de prinses - buiten het protocol om - op één van de gondels stapt.

Meevaren

"Dat was in eerste instantie niet de bedoeling. Dat is een stukje dat niet af te schermen is, op het water, qua veiligheid enzo. Maar het leek haar zo leuk dat ze op eigen initiatief op de boot ging, tussen de andere genodigden. En we hebben heerlijk een rondje gevaren."

Wie weet steekt de prinses met haar enthousiasme nog andere familieleden aan. "Ik hoop het", zegt Weijs lachend. "Ik heb het nog wel even aangestipt: als uw zoon volgend jaar nog tijd heeft... Je weet het nooit!"